Højhus sendt til tælling: Konflikt om højden på TBT Tower

Hvis TBT Tower havde bygget i alle 66 meter, som lokalplanen havde givet tilladelse til, var højhuset blevet højere end Sankt Knuds Kirke og dermed Odenses højeste.

I stedet nøjedes firmaet bag TBT Tower, Togt Ejendomme, med 60 meter. Det skyldes ifølge direktør i firmaet Mogens Tveskov, at han alligevel ikke måtte bygge mere end 17 etager.

- Vi kunne godt have fyldt en masse luft ind i bygningen, og det så vi ikke nogen grund til.

Men den beslutning fik konsekvenser for byggeriet på nabogrunden Tigergården. Her vil selskabet Arkitektgruppen også gerne bygge et højhus.

Men ifølge Odenses politikere må der ikke være nogen højhuse i nærheden af TBT Tower, som bare bliver nær så høje. Det er nemlig meningen, at TBT Tower skal være et vartegn i Odense.

En markør, der symboliserer den nye bymidte.

Udsigten fra TBT Tower er der ikke noget at udsætte på.

Og det betyder, at uanset hvad Arkitektgruppen bygger på grunden, hvor Tigergården ligger i dag, så skal det være 12 meter lavere end TBT Tower.

Arkitektgruppen havde bare regnet med, at Togt Ejendomme, der bygger TBT Tower, ville udnytte alle 66 meter i lokalplanen.

Tilbage til tegnebordet

Så da Arkitektgruppen fremlagde sine planer om et 54 meter højt højhus på nabogrunden til TBT Tower, blev det et nej tak fra Odense Kommune. Arkitektgruppen må ikke bygge højere end 48 meter nu, hvor TBT Tower heller ikke er blevet så højt.

Togt Ejendomme holdt sig heller ikke tilbage og gjorde via sin advokat indsigelse mod Arkitektgruppens byggeri.

Hvorfor er det vigtigt, at TBT Tower er så markant højere end alle andre bygninger rundt om?

- Jamen, hvis vi vil have en markør i Odense, så er det vigtigt, at det adskiller sig fra de øvrige bygninger. Hvis der stod tre TBT Tower rundt omkring her, så ville det ikke være en markant markør. Og jeg har købt en markant markør, siger Mogens Tveskov.

Arkitektgruppens administrerende direktør, Robin Feddern, ønsker ikke at kommentere konflikten, men bekræfter, at planerne om det 54 meter høje højhus er sendt tilbage på tegnebordet.

Han regner desuden med, at Arkitektgruppen har en ny plan klar til januar.