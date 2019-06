Hønge kan kun vente nu: - Hvis Line Mørk får vores mandat, vil jeg være så glad

SF står til at beholde sit ene fynske mandat. Sådan ser det i hvert fald ud med tre ud af fire stemmer talt op.

Men om det går til spidskandidaten Karsten Hønge eller Line Mørk, der står nummer to på listen, får vi først svar på i morgen, når de personlige stemmer er talt op.

Karsten Hønge kom i modvind for at takke nej til sit mandat i Europa-Parlamentet, efter han blev valgt ind med knap 20.000 personlige stemmer.

- Hvis det ikke skulle lykkes mig at erobre mandatet, og det bliver Line (Mørk, red.), vil jeg være så glad for at give det videre til et så stabilt, et så klart politisk menneske som Line Mørk. Det vil være godt givet ud, at Line Mørk får det, hvis jeg ikke vinder det. Vi er kammerater og kollegaer men også konkurrenter. Men på en god måde, siger han under SF's valgfest i Dronningensgade i Odense.

Sagen om hans dobbeltkandidatur kan godt ramme ham, erkender han.

- Det bliver utroligt spændende. Det vil få en betydning, alt andet vil være mærkeligt. Når man begår en fejl, er det i orden man får et spark over skinnebenet. Jeg håber bare, det ikke bliver så stort det spark, at jeg brækker benet, siger han.

- Højrefløjen er sat til vægs

Overordnet er Karsten Hønge en meget tilfreds mand ovenpå partiets og rød bloks resultat:

- Det er fuldstændig fantastisk. Højrefløjen er sat til vægs, og alt tyder på, vi får en ny regering, og at SF får indflydelse, siger han.

Han mener, valget er gået så godt, at der er grund til at være spændt på, om antallet af fynske mandater i partiet stiger fra et til to. De resultater vil man dog først vide noget om i løbet af torsdag.

- Det kan vi ikke vide før i morgen. Vi er spændte på, om vi måske kunne kravle op på to. Det er der ikke noget, der tyde på nu, men det her er jo massiv fremgang til SF. SF er tilbage!, siger han.

Læs også Ærlig Hønge: - Hvis man har gjort sig fortjent til en røvfuld, skal man ikke klynke, når man får den

Karsten Hønge er meget tilfreds med SF's valgkamp.

- Jeg synes, det er lykkes rigtig godt for SF at få de sager frem, som virkelig betyder noget for os. Både det her med, at vi skal tage hånd om, at vi fremover har et klima, så vi ikke behøver gå i gummistøvler hele dagen, fordi polerne smelter.

- Og vi er det parti, der i den grad er lykkes med at komme igennem med, at vi skal holde hånden under de mennesker, der er på kanten af arbejdsmarkedet og på bunden af samfundet.

Folketingskandidaten mener, fremgangen for de røde partier er en interssant udvikling.

- Det er utroligt interessant. Danmark er jo et lyspunkt. Kig ud i Europa. Kig andre steder hen, hvor de nationalistiske, yderligtgående højrefløj er på fremmarch. Der er Danmark gået hen og blevet et lyspunkt, og det er fantastisk, siger han.

Line Mørk, der står som nummer to på partiets liste på Fyn, tør ikke selv tro på egne chancer for, at hun kan slå Karsten Hønge i morgen på de personlige stemmer.

- Min mavefornemmelse siger, at får vi én ind, er jeg ret sikker på, det bliver Karsten. Men jeg håber bestemt at blive en stærk toer, og så er jeg klar hele vejen, siger hun til TV 2/Fyn.

Læs også Her stemte 60 procent rødt - én person stemte Stram Kurs