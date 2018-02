Hudløst ærlig jægersoldat har fundet fred på Fyn

Tv- og bogaktuelle Magnus Hansson har måttet kæmpe med både posttraumatisk stress-syndrom efter krigs-indsats og et svært brud med Jægerkorpset.

"Mine handsker er allerede gennemblødte af at tørre sved fra panden og brillerne. Mit blik er fuldt fokuseret gennem mit kikkertsigte ud mod grøften. Pludselig kommer en krop op. Jeg skyder."

Citatet stammer fra bogen "Altid Fremad" og beskriver en situation, hvor jægersoldaten - og bogens forfatter - Magnus Hansson er i kamp i Afghanistan. Hvordan det gik taliban-krigeren 200 meter ude i kampzonen, vender vi tilbage til.

Jægersoldat flyttet til Fyn

Magnus Hansson bor sammen med kæreste, datter og hund i Svindinge på Østfyn. Her har han fundet ro efter et turbulent brud fra Jægerkorpset. Han forlod sin faste plads blandt militærets absolutte elite efter et misbrug af smertestillende midler. Midler han tog for at dulme smerter i ryggen og det posttraumastiske stress syndrom (PTSD), som han oparbejdede gennem to udsendinger til det krigshærgede Afghanistan.

Bogen Foto: Claus Lillevang

"På grund af PTSD´et vil jeg gerne lidt ud på landet. Fred og ro og ikke så mange mennesker omkring mig. En lejlighed i byen fungerer ikke længere. Så vi ender lidt tilfældigt i landsbyen Svindinge sydøst for Odense", skriver Magnus Hansson i sin bog.

Soldater i unåde

Bogen udkom den 1. februar. Dagen inden startede sæson to i TV2´s "Korpset" på tv-skærmen. Et tv-program, der har givet fire tidligere jægersoldater megen omtale som instruktører. Og som i en periode førte til, at ledelsen i Jægerkorpset beordrede deres portrætter på væggen, der bærer alle jægersoldaters portrætter, vendt med bagsiden udad. De var faldet i unåde på grund af tv-optræden og bogprojekter, der gik for tæt på Jægerkorpset. Midt i denne uge beordrede chefen for de danske specialstyrker denne beslutning ændret. I bogen beskriver Magnus Hansson sine følelser, da han hørte, at han var faldet i unåde:

Netop nu er Magnus Hansson aktuel som instruktør på Foto: Lars E. Andreasen

"Jeg mærker et stik i hjertet, da jeg får nyheden. Måske virker det dumt, at en så lille detalje overhovedet fremkalder en reaktion. Det er jo bare et billede, der hænger et sted, hvor jeg alligevel aldrig kommer. Men som jæger er det en del af min identitet at være anerkendt blandt mine brødre. At hænge side om side med dem. At blive skubbet ud af fællesskabet gør ondt. Især fordi de mennesker, som har truffet beslutningen, alle er jægere. De er min familie."

Sandhedens øjeblik

Og så er det blevet tid til at vende tilbage til indledningen på denne artikel. Til det øjeblik, hvor Magnus Hanssons pegefinger slipper aftrækkeren på sin C8 SFW-riffel.

"Alt det tekniske taler for, at jeg har ramt ham. Det samme siger min mavefornemmelse. Men uden at vi bevæger os ud i terrænet og finder liget, kan jeg ikke være sikker. Har jeg lige slået et menneske ihjel?"

Den situation, og mange andre forholder Magnus Hansson sig til i dag fredag, hvor han deltager i Fyn Live sammen med Preben Dahl.