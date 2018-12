Dyrlæger advarer: Hunden bliver syg af julemad

Duften af flæskesteg sniger sig ind i de firbenedes næser, der snuser godt igennem, mens julemaden tilberedes. Ud af mundvigen løber en lang klat savl. Øjnene er store og tiggende.

... og du forbarmer dig over King og smider et stykke med sprødt svær på gulvet.

Senere spoleres julehyggen af lyden af King, der kaster op og får diarré. Så er det af sted til dyrlægen, og ifølge Agria Dyreforsikring er King ikke den eneste, der hen over julen har brug for at se en dyrlæge. December er nemlig den måned, hvor allerflest hundeejere kontakter dyrlægen, fordi den firbenede ven har ondt i maven.

Det er typisk, fordi hunden har smagt for meget på den fede og salte julemad.

Undgå menneskemad

Simon Vølund, dyrlæge og administrerende direktør hos Odense Dyrehospital, behandler hunde med mavepine året rundt. Han bekræfter, at hundeejere særligt har tendens til at "forkæle" hundene ved højtider.

- Vi støder året rundt på hunde, der har spist alverdens ting i løbet af festligheder, og julen er en af de tider, hvor der er mange tidspunkter, vi samles, fortæller han til TV 2/Fyn.

Samtidig understreger dyrlægen, at man generelt ikke skal fodre sin hund med menneskemad, og at det ikke kun er den syndige julemad, der er problemet.

I værste fald kan andet end hundefoder give betændelse i bugspytkirtlen, oplyser Agria Dyreforsikring.

- Men hvis man alligevel absolut vil forkæle den i julen, så hold det til en smule kød, siger Simon Vølund.

Sådan forkæler du din hund

Når flæskestegen og anden er spist af de tobenede, ryger fadet med chokolade, nødder og rosiner ofte ind på bordet. Kings næsebor vibrerer igen.

Alle tre ting er dog giftige for hunden.

- For eksempel kan hunde ikke tåle chokolade med højt indhold af kakao. Det har vi meget af i juletiden, fortæller Simon Vølund.

I stedet anbefaler Agria Dyreforsikring, at man selv laver hundens snacks.

