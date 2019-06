Hundepatrulje reddede kvinde op af Ringe Sø

Fredag aften fløj der droner og en helikopter over Ringe Sø.

Fyns Politi havde 23:39 fået en melding om, at en ung, tilsyneladende påvirket kvinde var gået i ud i søen.

- Ifølge meldingen lignede det, hun svømmede rundt i søen, og vi fik at vide, at det kunne være med selvmordshensigt, siger vagtchef ved Fyns Politi Milan Holck Nielsen.

Derfor sendte man en redningshelikopter, droner og en hundepatrulje ud for at lede efter kvinden. Man sendte ligeledes en båd og dykkere i vandet.

Hundepatruljen lykkedes med at finde kvinden blandt nogle siv i et hjørne af søen, fortæller vagtchefen. Da man finder kvinden er hun ifølge vagtchefen underafkølet, fordi hun har været i vandet i et stykke tid.

- Vi får bekræftet, at det er hende. Hendes kropstemperatur er lavere, end den skal være, så hun bliver indlagt til observation, siger Milan Holck Nielsen.

Kvinden er 29 år og fra Fyn. Hun er uden for livsfare.