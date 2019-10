Hussalg oppe i tempo: Hurtigste salg af huse på Fyn i ti år

Fakta Boliga har sammenlignet de gennemsnitlige salgstider på solgte villa/rækkehuse i 1. halvår 2019 fordelt på kommuner med salgstider i samme periode og område det foregående år helt tilbage til 2007. Se mere

For mange af de fynske hussælgere har det første halvår af 2019 været en positiv oplevelse. Således viser et dyk i boligportalen Boligas database, at salgstiden er på det laveste niveau i ti år i flere kommuner.

Både i Nordfyns, Odense, Nyborg, Middelfart, Kerteminde og Faaborg-Midtfyn kommuner har den gennemsnitlige tid, det tager at sælge et hus, ikke været lavere i mere end ti år.

Sammenlignes forskellen på salgstiden fra sidste år til første halvår i år sælges husene hurtigere i alle fynske kommuner (klik på tabellen herunder).

Her tager ø-kommunen Ærø teten med et fald fra 372 dage til 209 dage. Det har således taget 44 procent færre dage at sælge et hus i forhold til samme periode sidste år.

Også Langeland, Nordfyns og Assens Kommune har store fald i liggetid. Her er forskellen fra 2018 til 2019 på henholdsvis 29, 28 og 25 procent.

I den lave ende ligger kommunerne Middelfart, Kerteminde og Faaborg-Midtfyn, som alle tre sælger husene otte procent hurtigere i forhold til 2018.

Oplandsbyer er populære

Brydes tallene ned på postnummer-niveau kan man se, at flere af Odenses oplandsbyer oplever en stærk reducering af liggetiderne (klik på tabellen herunder).

Således er liggetiden fra første halvår 2018 til samme periode i år mere end halveret (51 procent) i Tommerup.

Og netop på Højfyn kan indehaver af Nybolig i Tommerup og Odense, Peter Schultz Jensen, se, at tendensen fortsætter.

- Isoleret set fra min butik er liggetiderne ikke så lange, som de har været. Vi kan se, at prisstigningerne i storbyerne flytter salget ud i de mindre byer, siger Peter Schultz Jensen.

Han giver et eksempel på et klassisk og sammenligneligt parcelhus på 140 kvadratmeter. Et sådan hus vil i en Odense-forstad som Sanderum koste tre millioner kroner, mens det i Tommerup vil ligge på omkring to millioner.

Med i købet får man begge steder nærhed til skole, dagligvarebutikker m.m. - og så er der en togtur på kun 12 minutter imellem.

I Årslev er liggetiden reduceret med 39 procent og Langeskov er noteret for minus 35 procent.

Dykker man ned i postnumrene i Odense er det flere steder omvendt. I Odense M viser Boligas data, at liggetiden er steget med 20 procent i perioden. I Odense S er der en stigning på 11 procent.

