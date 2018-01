Husker du? Antihelt fik dusør for at afværge opdigtet røveri

En mand fik i 2013 en dusør på 2.500 kroner af politiet for sin heltegerning. Hans modige indsats var dog opdigtet.

Fyns Politi har torsdag eftermiddag hyldet en lang række fynboer for heltegerninger i forbindelse med blandt andet trafikulykker på Fyn.

De fynske helte har modtaget dusører på op imod 2.000 kroner for de gode gerninger. Det er desværre ikke altid, at heltene er lige så gode, som de lyder til.

I januar 2013 blev en dengang 35-årig mand hyldet af Fyns Politi for at have afværget et røveri i Skårup øst for Svendborg. Han fik en dusør på 2.500 kroner for sin indsats.

Løj om røveri

Manden stod også frem på TV 2/Fyn og fortalte i detaljer, hvordan han havde afværget røveriet.

Der var dog bare et problem. Et par måneder senere viste det sig, at manden havde løjet om sin indsats over for politiet. Røveriet havde aldrig fundet sted.

Det var løgn, at den 35-årige ‘helt’ havde stoppet to mænd og fået et slag i ansigtet. Det var mandens egen fri fantasi.

Opdigtede røver med elefanthue

Ifølge den 35-årige mands første forklaring løb han efter en mulig røver, der havde elefanthue på. Røveren var angiveligt flygtet fra et røveri mod Svendborg Sparekasse i Skårup.

Efter lidt slåskamp mellem de to kom endnu en mand den mulige røver til undsætning og sparkede ham i ansigtet, så den mistænkte slap fri. Episoden havde dog aldrig fundet sted.

- Noget bud på, hvad der har tricket ham til at gøre det her, har jeg ikke, sagde vicepolitiinspektør Klaus Arboe dengang til TV 2/Fyn.

- Der er tale om en yderst usædvanlig sag. Selv om det kan lyde underligt, så var det faktisk et medvirkende faktum til opklaringen, at manden fik en dusør i forbindelse med det røveri, han påstod at have afværget i Skårup. Vi fik nemlig i den forbindelse nogle henvendelser fra borgerne, som vakte vores mistanke, og derefter gik det stærkt, forklarede Klaus Arboe.

Skulle betale dusør tilbage

Den 35-årige kom i fængsel og skulle betale dusøren på 2.500 kroner tilbage.

Det var i øvrigt ikke første gang, at den 35-årige løgner opdigtede historier over for politiet. Det viste sig, at manden havde løjet og givet falsk vidneudsagn syv gange tidligere.

I 2004 var han eksempelvis skyld i, at en 33-årig mand blev sendt i fængsel for et røveri, han aldrig havde begået. Se tv-indslaget herunder: