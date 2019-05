Valgdag på Fyn: - Hvis ikke du stemmer er det jo de andre der bestemmer

Søndag er valgdag på Fyn og i hele Europa. Men valget er ikke populært - det tyder det i hvert fald ikke på, hvis man kigger på stemmeprocenterne.

- Vi laver rigtig meget, som har med danskernes hverdag at gøre, men jeg kan godt forstå, at det føles lidt langt væk, men det er også her på Fyn, siger fynske Christel Schaldemose, der stiller op for Socialdemokratiet.

I 2009 stemte godt 59 procent af danskerne, hvilket stadig er et langt stykke efter stemmeprocenten til folketingsvalget, som i 2015 lå på 85 procent.

Ifølge en rapport parlamentet har fået lavet, er en af årsagerne, at mange vælgere ikke føler, parlamentet tager sig af borgernes bekymringer rundt omkring i Europa.

Langt væk, men tæt på

Men politikerne i europaparlamentet har stor indflydelse på områder som miljø, landbrug og handel. Pernille Weiss (K) og Christel Schaldemose stiller begge op til valget og mener, det er vigtigt, man husker at stemme.

Selvom beslutningerne bliver taget i Bruxelles, har de indflydelse lokalt, fortæller de to kandidater.

Vi laver rigtig meget, som har med danskernes hverdag at gøre, men jeg kan godt forstå, at det føles lidt langt væk, men det er også her på Fyn Christel Schaldemose, kandidat til Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet.

- Hvis ikke man deltager med sin stemme, så er det jo de andre, der bestemmer. Og der er rigtig, rigtig meget i europapolitikken, der sætter rammerne for, hvordan dagligdagen på danske virksomheder er, og hvordan vores indflydelse på klimaet er. Så det er rigtig, rigtig vigtigt at deltage, siger Pernille Weiss.

Stemmestederne åbnede klokken 9 og lukker klokken 20, men en del har allerede stemt. I Odense Kommune har 8022 og vælgere brevstemt. Det er næsten dobbelt så mange som ved valget i 2014.

Læs også Siden sidste EP-valg: Næsten dobbelt så mange har brevstemt i Odense

Klimaet er i fokus

Begge kandidater fortæller, at det især er på klimaområdet, de har forhåbninger om at gøre en forskel, hvis de bliver valgt ind.

- Vi har to forskellige indgangsvinkler til det, men jeg vil nu i øvrigt sige, at under alle omstændigheder at få to fynboer i Europa-Parlamentet ville være godt, så Pernille (Weiss red.) er også et godt bud på det, hvis man er borgerlig, siger Christel Schaldemose.

Heller ikke Pernille Weiss mener, at der er den store forskel på, hvilket mål de to kandidater har, hvis de bliver valgt ind som en af Danmarks repræsentanter blandt de 751 medlemmer.

På nuværende tidspunkt har Danmark 13 medlemmer i parlamentet.

- Jeg tror for så vidt ikke, den adskiller sig så meget i forhold til, hvad det er, vi gerne vil opnå. De løsninger, jeg har med ned, det er blandt andet, at vi skal have en klimalov i EU. Og så skal vi have nogle CO2-budgetter, sådan så vi kan sætte flueben ved de reduktioner på CO2-regnskabet, som der vitterligt er meget, meget stort behov for, siger hun.

Christel Schaldemose har siddet i Europa-Parlamentet siden 2006. Ligesom Pernille Weiss er hun interesseret i, at CO2-udslippet bliver reduceret.

Hun fortæller, hun har en tommelfingerregel, som hun opfordrer vælgere til at bruge, hvis de er tvivl om, hvor krydset skal stå.

- Som jeg siger til vælgerne, hvis de er i tvivl: "Stem på det samme til Europa-Parlamentet, som du ville stemme på til folketingsvalget. Og så stem personligt" For fynboerne er det jo helt oplagt at stemme på nogle fynske kandidater som Pernille og jeg. Så går de ikke helt galt i byen i hvert fald.

03:36 Se hele debatten mellem Schaldemose og Weiss her. Luk video

Læs også Se din kommune: Så mange fynboer stemte sidst til europaparlamentsvalget