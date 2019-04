Millionær efterlyses på Fyn: Hvor er du?

Hvis jeg ser vinderen, siger jeg naturligvis tillykke rigtig mange gange. Det må da være dejligt at være så heldig. Og så giver jeg to ristede på min regning Rasmus Myrfeld

lørdag blev der i Svendborg trukket en millionvinder. Vinderen har købt sin kupon i Pibesmedens Døgnkiosk, og mere ved man faktisk ikke. Selv millionvinderen er endnu ikke klar over, at han eller hun har vundet den danske millionærgaranti hos Danske Spil.

Det er dog ikke usædvanligt.

- Der er rigtig mange, som går rundt med denne her kvittering i tegnebogen i lang tid, før de indleverer den. Så vi er slet ikke urolige endnu, de skal nok dukke op snart, siger Claus Sørensen, som er salgskonsulent for Danske Spil.

Danske Spil var på besøg hos Pibesmedens Døgnkiosk Foto: Ole Holbech

Og det er ikke kun millionvinderen, som kan glæde sig over de kommende indtægter. Pibesmedens Døgnkiosk i Svendborg kan nemlig også se frem til et lille boost af kunder, som vil prøve lykken i den lille døgnkiosk i Svendborg.

- Folk bliver lige pludselig bevidste om, at det rent faktisk godt kan lade sig gøre at vinde, selvom det er svært. Så vores erfaring er, at det godt kan betyde noget for salget i en kiosk, når der bliver fundet en millionvinder, fortæller salgskonsulenten.

I morgen kommer der mange kunder

Kioskejeren Boah Kyse forventer efter dagens nyhed, at der kommer rigtig mange mennesker i morgen. Det er nemlig første gang, at der er nogen, som har vundet så højt et beløb i hans tid i butikken.

- Det giver helt klart noget ekstra reklame, og derfor også en ekstra kundestrøm. Den her millionærgaranti er kæmpestort. Det tætteste vi tidligere har været på en million, er en gevinst på 600.000 kroner, siger Boah Kyse.

Lørdag var der en heldig fynbo der vandt millionærgarantien hos Danske Spil. Vinderen er dog endnu ikke klar over, at han eller hun nu er millionær. Foto: Ole Holbech

To ristede og to brød til millionvinderen

Og selvom vinderen endnu ikke er klar over, at han eller hun nu er millionær, så spredes rygtet hurtigt i Svendborg. Rasmus Myrfeld er indehaver af Pibegrillen, og han er glad. Så glad, at han giver to ristede pølser og brød oveni den million, som vinderen allerede har vundet.

- Hvis jeg ser vinderen, siger jeg naturligvis tillykke rigtig mange gange. Det må da være dejligt at være så heldig. Og så giver jeg to ristede på min regning, siger Rasmus Myrfeld.

Overordnet har det været en rigtig god weekend for danskerne i den danske spilverden. Bare i lørdags blev der nationalt set vundet lidt over ti millioner kroner - og Danske Spil har ikke været i kontakt med nogle af vinderne endnu.

- Nogle gange besøger jeg butikkerne for at gøre dem klar over, at der er blevet fundet en vinder. Det gør jeg blandt andet for at lykønske både vinderen og butikken, men mest af alt for at informere om, at der er blevet trukket en millionærgaranti. De var dog allerede klar over det i Pibesmedens Døgnkiosk, siger Claus Sørensen.

