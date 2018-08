Inden den 70. sommerdag: Fynske strande rene igen

Badevandet ved Løgismose Strand og Sandager Næs Strand i Assens er nu så rent, at man ikke længere fraråder at hoppe i vandet.

Sommeren er endnu ikke slut, og efter en weekend, hvor badning var frarådet på Løgismøse Strand og Sandager Næs Strand, melder Assens Kommune strandene klar til den 70. sommerdag onsdag.

Skiltene med "badning frarådes" er pakket væk, og de blå flag er hejst og vajer igen i toppen af flagstængerne.

I sidste uge blev der registreret et forhøjet niveau af E-colibakterier på begge strande, men nye prøver viser tirsdag, at mængden af E-colibakterier er mindre end ti cfu per 100 milliliter vandprøve. Badevandet betragtes som rent, når antallet af E-colibakterier er under 250 cfu per 100 milliliter vandprøve.

- Vi er lettede over, at prøverne viser, at badevandskvaliteten begge steder nu er tilbage på normalt niveau, så alle trygt kan bade, siger miljø- og naturchef i Assens Kommune Annette Bæk i en pressemeddelelse.

Fortsat bakterier

Prøverne er kommet lige i rette tid til endnu en sommerdag, der ventes at varme danskerne godt i gennem onsdag. På Fyn vil termometret flere steder vise 25 grader, mens det kan blive endnu varmere i den sydlige del af Danmark, spår TV 2 Vejret.

Det er dog fortsat fynske strande, hvor det stadig frarådes at bade.

Det gør det blandt andet på stranden ved Sdr. Aaby og nær Firkanten i Middelfart. Også her døjer man med for mange E-colibakterier, og det skyldes formentlig den store mængde nedbør, der er faldet den seneste tid.

