Akut sporfejl: Ingen tog på Svendborgbanen

Der kører ingen tog på Svendborgbanen frem til klokken 18. Det oplyser Banedanmark.

I stedet for bliver der indsat togbusser på strækningen mellem Odense og Svendborg.

- Vi kan ikke køre tog mellem Svendborg og Odense, da Banedanmark akut skal reparere sporene. Togbusserne er så småt på plads, oplyser DSB.

Køreplan for togbusser klar

Passagerer, der er ramt af aflysningerne, kan finde køreplanerne for togbusserne her. Her kan du desuden se, hvor busserne holder. Togbusserne er også lagt ind i Rejseplanen.

Togbusserne standser ved de samme stationer, som toget ville have gjort. Der kan dog forventes længere rejsetid på strækningen i eftermiddagstimerne.

Både Banedanmark og DSB forventer, at togene igen vil køre fra ved 18-tiden.

DSB oplyser desuden, at passagerer, der bliver mere end 30 minutter forsinket, kan benytte DSB's rejsetidsgaranti.