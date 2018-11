Stress blandt unge: Jeg fik hjertebanken

Hjertebanken, søvnproblemer og manglende lyst til at bruge tid med venner.

Fire gymnasieelever fra Vestfyns Gymnasium er ikke i tvivl om, hvad en stressende hverdag kan have af konsekvenser.

- Jeg føler bare, at jeg har en knude i maven det meste af tiden, forklarer Mathilde Sivkær Pettersen, som går i 3.G.

Hun synes, det er vigtigt at sætte fokus på stress på gymnasiet.

Læs også Efter blodpropperne: Nu er Niels blevet vildmand

Der er også god grund til at kigge nærmere på stress blandt unge, hvis man kigger på Region Syddanmarks seneste undersøgelse "Syddanskernes Liv 2018".

Den viser, at 45 procent af alle unge på Fyn mellem 18 og 29 år føler sig stresset dagligt eller ugentligt.

Et forkælelsesproblem

Jakob Bukhave, som går i 3.G på Vestfyns Gymnasium, mener, at følelsen af at være stresset kommer, fordi det i perioder kan være svært at balancere faglige pligter med de sociale tiltag, man også gerne vil nå, når man er ung.

- Jeg tror, det er lidt et forkælelsesproblem, fordi vi ikke vil vælge noget fra, og derfor ender vi med at få for meget at se til, forklarer Jakob Bukhave.

Hans klassekammerat, Aksel Fuglsbjerg, har selv oplevet at få hjertebanken, fordi han ikke kunne overskue at lave en aflevering.

Han mener især, at de mange timers afleveringsopgaver og dagligdagslektier, der kommer efter en lang skoledag, er med til at gøre gymnasietilværelsen uoverskuelig.

Jeg synes ikke altid, at karaktererne er et reelt billede på, hvad man kan - mere hvad man kunne overskue i den periode af sit liv Aksel Fuglsbjerg, 3.G, Vestfyns Gymnasium

Stress til debat

I Assens kommune, de unge på Vestfyns Gymnasium hører under, oplever 45 procent af eleverne at føle sig stresset dagligt eller ugentligt.

Men det er ingenting, hvis man sammenligner med nabokommunen Faaborg-Midtfyn, som slår rekord blandt de fynske kommuner med et gennemsnit på 60 procent.

Handelsgymnasiet Vestfyn og Vestfyns Gymnasium har som en del af et fokusområde omkring psykisk sårbarhed sat emnet stress til debat blandt skolernes 1.G-elever.

Her fik 250 elever mulighed for at komme med deres bud på løsninger og problematikpunkter til folketingsmedlemmet Jane Hetimann (V), som efterfølgende ville tage alle forslag med tilbage til sine udvalg.