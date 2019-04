Svend Lings glad for at få mulighed i Højesteret: - Jeg har ikke gjort noget forkert

De to pensionerede læger, den nu 84-årige Frits Schjøtt og den 77-årige Svend Lings, har fået tilladelse til, at sagen om medvirken til selvmord kan behandles ved Højesteret.

- Vi er glade for det, fordi vi mener, at der er flere principielle ting i det. Det er jo ikke bare det, at det er første gang, en læge i Danmark dømmes for medvirken til selvmord, det handler også om, hvor grænserne går for ytringsfriheden, siger Svend Lings og uddyber:

- Jeg har lagt en selvmordsvejledning ud på internettet. Den er offentligt tilgængelig og den er fuldt lovlig ifølge Justitsministeriet. Og når jeg har rådgivet folk, har jeg jo egentlig bare refereret til det indhold, der er i selvmordsvejledningen.

Svend Lings blev i januar idømt 60 dages betinget fængsel ved Østre Landsrets afdeling i Odense. Det gjorde han, efter han ankede dommen fra byretten i september, hvor han blev idømt 40 dages betinget fængsel ved Retten i Svendborg.

Den nu 84-årige pensionerede overlæge Frits Schjøtt blev i byretten idømt betinget fængsel i 14 dage. Det blev i landsretten hævet til 20 dage.

Her blev den 77-årige pensionerede læge fundet skyldig i medvirken til selvmord - også kendt som aktiv dødshjælp. Svend Lings var anklaget for at have instrueret i selvmord i tre konkrete sager. Han er i landsretten dømt for alle tre forhold.

- Hvornår har man medvirket til selvmord? Er det nok at fortælle folk, hvad man kan gøre? Eller skal man også være fysisk til stede? Det synes vi også er en gråzone, som vi gerne vil have afklaret, siger Svend Lings.

Håber på frifindelse

Den nu pensionerede læge håber, at Højesteret har et andet syn på sagen, og at de lægger vægt på nogle andre ting end Landsretten gjorde. Og dermed når frem til et ganske andet resultat.

- Jeg håber da faktisk på en frifindelse, for jeg synes ikke, jeg har gjort noget forkert. Jeg har bare benyttet mig af ytringsfriheden, siger Svend Lings.