Jens' kone sagde nej til hospice: Den sidste tid skulle være på Ærø

Døden er for alle mennesker uundgåelig. Men den kan alligevel være meget svær og ukendt at forholde sig til for de fleste.

Én af de ting, der kan gøre den sidste tid lidt nemmere, er at være sammen med ens nærmeste og være i trygge og velkendte omgivelser.

Det ville Jens Frøslev Christensen og hans kone Marijke Swaan gerne have haft muligheden for for seks år siden. I stedet tog parret beslutningen om at sige nej tak til hospice og speciallægers viden om smertelindring, fordi Marijke Swaan ville tilbringe sine sidste dage i hjemmet på Ærø sammen med sin mand.

- Det var hendes måske største lykkemoment den sidste halvanden måned, at hun kunne få lov til det, fortæller Jens Frøslev Christensen, der er professor på CBS.

Godt for fremtidens døende ærøboere

Det valg, som Jens Frøslev Christensens kone træf for seks år siden, behøver ærøboerne ikke tage i fremtiden. For nu er det blevet muligt for ærøboerne både at få hjælp fra hospicepersonale og at blive boende på øen.

Og det glæder ærøboen, der mistede sin kone for seks år siden, sig over.

- Det er en fantastisk måde at udnytte teknologien på. Så man også kan fastholde mulighederne her i det lokale, siger Jens Frøslev Christensen.

Det nye telemedicinske hospiceværelse på Ærø Sygehus gør det muligt at have kontakt med læger på Hospice Sydfyn i Svendborg ved hjælpe af skærme.

FAKTA OM DEN NYE HOSPICEPLADS I ÆRØ På Sygehusenheden Ærø bliver der oprettet en stue til en ærøbo med en livstruende sygdom.

Stuen har kontakt til Hospice Sydfyn via video.

Den telemedicinske hospiceplads, som stuen kaldes, er den første af sin slags i Danmark.

Tidligere har ærøboer med behove for et hospice skulle rejse til Svendborg. Kilde: Region Syddanmark

Det er ikke løsningen

Det er dog ikke alle, der synes, ideen, om at dødeligt syge skal have hjælp gennem en skærm, er en god løsning.

- Jeg tror ikke skærmen først og fremmest skal bruges der, hvor vi skal være tættest på vores medmennesker, fortæller Henrik Dibbern, der er praktiserende læge i Uggerslev, og fortsætter:

- En døende har brug for, at de mennesker, der hjælper dem, er så tætte på, som det overhovedet kan lade sig gøre.

Varme hænder med viden på afstand

På OUH på Ærø er man til gengæld glade for den nye løsning. Og lægelig direktør Peder Jest er ikke bange for, at man mister den personlige kontakt med de døende ærøboere.

- Vi har jo sørget for, at der er varme hænder her. Vi har uddannet sygeplejerskerne sammen med Hospice Sydfyn i at kunne de samme kompetencer, og så kan vi supplere med viden på distancen, fortæller han til TV 2/Fyn.

- Den viden og vejledning, som vi kan få på distancen, det er ikke de varme hænder. De varme hænder er her ved siden af i forlænget form via Hospice Sydfyn.

