Kartelsag afgjort: Alle frifindes

Sagen fra Odense er blot en af flere aktuelle sager rejst af SØIK, i daglig tale kendt som Bagmandspolitiet, for overtrædelse af konkurrenceloven.

I april rejste SØIK tiltale mod syv virksomheder for at have udvekslet blandt andet priser, og flere af sagerne har været imødeset med spænding, fordi konkurrenceloven i 2013 blev strammet, så kartelvirksomhed nu kan straffes med fængsel i op til halvandet år og ikke som tidligere kun med bøde.

Desuden kan bøderne i grove træk ganges med ti i forhold til tidligere praksis.

Bagmandspolitiet har dog endnu ikke fået praksis endelig afgjort.

I september blev den første sag mod et nedrivningsfirma afgjort ved byretten i Holbæk. Her blev en 76-årig mand idømt en bøde på 100.000 kroner for kartelvirksomhed, men kun for et enkeltstående tilfælde, der ikke faldt under kategorien ”grov beskaffenhed”.

Manden havde ikke selv haft økonomisk gevinst eller udsigt til at tjene penge på overtrædelsen af konkurrenceloven.

Sagen er nu anket til Østre Landsret.