Fredag pjækker Fyn: Klimaet er vigtigere end uddannelse

“Vi vil ha’ en grøn længere fremtid, vi vil ha’ en grøn og længere fremtid, vi vil ha’ en grøn og længere fremtid”.

Hvorfor burde jeg passe skolen, hvis ikke der er en fremtid for derude, fordi kloden er så ødelagt? Det her er bare starten. En slags revolution. Mads Gammelgaard, 1.g, Odense Katedralskole.

Budskabet i Odense var fredag formiddag klart. Fremtiden skal være grøn.

Hvis ikke den er det, så er der ikke nogen fremtid, og så kan man lige så godt blive hjemme fra skole. Sådan lyder det fra Mads Gammelgaard, som går i 1.g på Odense Katedralskole.

- Det giver ikke mening for mig bare at sidde hjemme eller i skole i dag, når det står så slemt til, som det gør. Jeg bliver nødt til at råbe op til dem, som rent faktisk kan gøre noget (politikerne red.), siger Mads Gammelgaard.

Den 24. og 25. maj står i klimaweekendens tegn. 26 strejker i 24 forskellige byer i Danmark. På Fyn bliver der holdt tre. Det sker i henholdsvis Odense, Svendborg og Middelfart.

I Odense forventer arrangørerne, at der kommer mellem 500 og 1.000 mennesker til fredagens klimastrejke. Størstedelen af de deltagende er unge mennesker, som normalvis har undervisning fredag formiddag.

- Hvorfor burde jeg passe skolen, hvis ikke der er en fremtid for derude, fordi kloden er så ødelagt? Det her er bare starten. En slags revolution. Det bliver umuligt at ignorere os, og derfor kommer der på grund af de her demonstrationer til at ske store ændringer, forsikrer Mads Gammelgaard.

Borgmesteren holder tale for de unge

Og de unge mennesker bliver også hørt. De klimastrejkende i Odense marcherer fra Munkemose og op til Flakhaven. Ved Flakhaven vil Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) holde en tale for de unge.

Derefter vil der blive sat endnu mere fokus på klimaemner. Der vil blive serveret vegansk mad på Flakhaven, der kommer til at blive afholdt klimaquizzer og så kan de unge komme til at bytte tøj med hinanden - alt sammen for at sætte mere fokus på, hvordan man kan være mere klimavenlig.

- Min banner er faktisk lavet af min mormors gamle lagen. Det er blevet aflagt for mange, mange år siden, så jeg tror faktisk, hun ville være super stolt af, at jeg bruger det på denne her måde - det er jo godt for klimaet, og det er jo det vigtigste, siger Mads Gammelgaard.

Konceptet hedder “klimaet højere end uddannelse” og bygger på, at der ikke er nogen uddannelser i fremtiden, hvis ikke der bliver gjort noget ved klimaet.