Kollektiv festival er skudt i gang med 700 deltagere

Den kollektive festival Fællestival er i gang. Allerede nu deltager 700 mennesker.

Weekendens festival er både grøn og social.

For 13. gang afholdes der Fællestival i den sydfynske bakkedal ved Stenstrup. Festivalen er et alternativ til de store musikfestivaler, og her handler det ikke om at tjene penge.

Alle på festivalen giver en hånd med, når der skal skrælles kartofler, ryddes op på pladsen eller vaske op efter fællesspisningerne - både de frivillige, de betalende gæster og de optrædende selv. Alle har derfor ansvar for, at det bliver en god festival.

Omkring 700 personer deltager og 350 heraf har indløst billet. Og der er stadigvæk billetter at købe.

Humøret er højt og Fyn er præsenteret på festivalens scener, forklarer næstformanden fra Fællestivalen Martin Nielsen.

- Vi åbnede torsdag, og stemningen lige nu er helt fantastik. Til forskel fra sidste år har vi tre scener, hvor det meste af det fynske folk er præsenteret, siger Martin Nielsen.

Non-profit festival

Fællestival er en 100% non-profit festival. Som man kan drage af titlen, er det en festival i fællesskabets ånd, hvor alle hjælper til og er med til at skabe festivalen. Det betyder blandt andet, at alle, der deltager er med til at lave mad til fællesspisning.

- Musikere, cirkusartister, graffitimalere, kunstnere og publikum og skaber sammen Fællestival, hvor der passes på hinanden og naturen i området. Rammerne er sat for en undergrundsfestival med upcoming bands i centrum, med stråtækt scene i naturskønne omgivelser. Vi prøver at spænde vidt, og få et så broget program som muligt for et ligeså broget publikum, siger næstformand Martin Nielsen.

Fællestival er non-profit, hvilket betyder at ingen har et økonomisk overskud fra arrangementet. Indtægterne fra eksempelvis boder og barer går udelukkende til at dække udgifter i forbindelse med planlægning, opbygning og afholdelse af Fællestival.

Hvis der er et overskud fra Fællestival bliver det dels brugt til afbetaling af lån, og dels til nye tiltag på pladsen for at sikre den bedste oplevelse for gæster og at naturen ikke lider skade.

Fællestival afholdes på Stenbankevej 13 fra 19. til 22. juli.

