Sammenligner klimaindsats med teenagesex: - Alle snakker om det, men få gør det godt

Klimachef: Grøn omstilling er som teenagesex

Morten Vestergaard, der er klimachef i Middelfart Kommune, er klar over, at kommunerne skal til at rykke noget mere på klimadagsordenen.

- I mange tilfælde har grøn omstilling været lidt som teenagesex. Alle snakker om det. Få gør det. De, der gør det, gør det dårligt. Nu skal vi til at have noget til at ske i den virkelige verden, siger Morten Vestergaard.

Klimachefen erkender, at politikerne ved for lidt om klima, men det vil der blive lavet om på i det nye år, når Middelfart Kommunes nye udvalg for klima, natur og genbrug bliver en realitet.

- De får de første indledende crash-kurser, og det kommer til at gå stærkt, for de skal ikke fire år i praktik. De skal ud til klimafronten og kæmpe fra dag et, siger Morten Vestergaard.

Udvalgsformand: Et spørgsmål om vilje

Jacob Nielsen (S), der er kommende formand for det nye udvalg, er klar på at tage opgaven på sig, selv om han minder om, at man som lokalpolitiker har forskellige mærkesager, hvoraf nogle intet har med klima at gøre.