Kort før opgør: Formand køber aktier for godt en million

Totalbankens bestyrelsesformand øger sit engagement med knap 20.000 nye aktier. Dermed engagerer han sig for godt en million kroner mere. På onsdag skal det første af to store opgør om bankens fremtid stå.

Formand for bestyrelsen i Totalbanken, Poul Juhl Fischer, har investeret yderligere i den lille vestfynske bank. Han har købt aktier for over en million kroner. Det fremgår af en indberetning fra banken.

Onsdag investerede Poul Juhl Fischer altså yderligere 607.115 kroner i 10.151 aktier, og torsdag købte han igen 9.348 aktier til en samlet værdi af 560.880 kroner. Fra artiklen.

Hidtil har han ejet 11 procent af bankens 2,8 millioner aktier.

I kølvandet på et pænt halvårsregnskab, som blev offentliggjort onsdag er Totalbankens aktie steget med 14,50 procent.

I handlen onsdag betalte Poul Juhl Fischer således 59,81 kroner per aktie. I handlen torsdag betalte han 60 kroner per aktie.

Intern strid

Formandens aktiekøb sker i en for banken hektisk tid. Tidligere på måneden kom det frem, at der er intern uenighed i Totalbanken.

To aktionærer ønsker banken solgt, mens bestyrelsen og bankens direktion ønsker at få godkendt en kapitaludvidelse via en aktieemission. Kapitaludvidelsen skal ifølge bestyrelse og direktion polstre Totalbanken til fremtidige kapitalkrav.

Bestyrelsen vil forsøge at få emissionen godkendt på en ekstraordinær generalforsamling onsdag den 22 august.

Storaktionær må stemme alligevel

Den ene af de to aktionærer, som ønsker banken solgt, er den fynske rigmand og tidligere ejendomsspekulant Heine Delbing.

Aktionærerne Totalbankens aktiekapital består af 2,8 millioner aktier. Aktiekapitalen er på 56 millioner kroner, som er noteret på Nasdaq Copenhagen. Hver aktie giver én stemme.

Totalbanken havde ved afslutningen af regnskabsåret 2017 5.510 navnenoterede aktionærer

Aktionærerne ejer 55,2 millioner kroner af aktiekapitalen.

Tre aktionærer med kontrollerede selskaber besidder mere end 5 procent af Bankens aktiekapital; Direktør Heine Delbing, Odense, direktør Christian Fischer, Frederiksberg, og bygmester Poul Juhl Fischer, Aarup.

Han fik fredag i sidste uge sin stemmeberettigelse tilbage. Han mistede den oprindeligt tilbage i 2013, da hans selskab HD Ejendomme var konkurstruet.

Det var Finanstilsynet, som ophævede Heine Delbings stemmeberettigelse. Frygten var, at han på grund af sine personlige økonomiske vanskeligheder kunne finde på at pleje sine egne interesser frem for bankens.

Men nu har Heine Delbing altså fået sin stemmeberettigelse tilbage. Og da han ejer mellem 15 og 20 procent af aktierne, vægter hans stemme ganske tungt ved afstemningen på onsdagens ekstraordinære generalforsamling.

To opgør på vej

På onsdag skal bankens aktionærer stemme, om de vil godkende en aktieemission.

Men der er endnu en ekstraordinær generalforsamling. Den falder den 5. september, og her skal aktionærerne stemme om, hvorvidt de ønsker, at bestyrelse og direktion undersøger mulighederne for et salg.

Den generalforsamling er Heine Delbing og den tidligere erfarne aktieanalytiker Michael West Hybholt, der står bag. Michael West Hybholt er også aktionær i banken.

