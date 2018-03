Kulden blæser energien ud af gartnerierne

Selvom det går rigtig godt for de fynske gartnerier, giver vintervejret problemer med både energiforbrug og salg.

De fynske gartnerier har haft et rigtigt godt år. Det skyldes dels et godt salg, men også fordi der er blevet sparet på omkostninger, afskrivninger og renter. Overskuddet fra 2017 burde også give mulighed for investeringer i fremtiden ifølge statsrevisor Palle Knudsen fra PK Revision i Odense.

- Det er især et bedre salg end de andre år, der har givet en bedre omsætning. Plus at man har sparet på afskrivning og renter, fordi der ikke har været særlig store investeringer. Med dét overskud bliver det også muligt at investere, siger Palle Knudsen.

I 33 år har revisionsfirmaet PK Revision i Odense målt på de danske gartneriers økonomiske tilstand, og aldrig før er det gået så godt. Det skyldes bedre omsætning, især i de større potteplantegartnerier og andre gartnerier som eksempelvis grønsagsgartnerier. Men vintervejret tager hårdt på energien, og det er noget By Growers gartneri særligt kan mærke.

- Vi er rigtig kede af når det sner, fordi så skal vi bruge rigtig meget energi på at smelte det, siger Claus Petersen, som er direktør hos By Growers gartneri.

Solens stråler bidrager til at varme gartnerierne op. Men uden sol har kulden og sneen negative konsekvenser på energiforbruget. Der skal nemlig bruges meget energi for at kunne varme de store arealer op.

- Vi gør ligesom forbrugerne - vi skruer lidt op for varmen, og håber på at der kommer mildere tider igen. Der kan sagtens være minus fem grader udenfor, men hvis der er sol i dagtimernes, så hjælper den os rigtig meget på vej, siger Claus Petersen.

Problemer med afsætningen

Det kolde vejr påvirker ikke kun energiforbruget negativt. Blomsterne bliver eksempelvis ofte solgt af mange omgange, står ude i butiksindgange og på gaden. Og når frost og kulde fortsætter, bliver de sværere at afsætte.

- Når temperaturen er så lav som nu, fravælger mange mennesker at købe blomster, og så er der er ikke den handel, vi gerne vil have, siger Claus Petersen.

I øjeblikket er det meste af Europa ramt af kulden, og det betyder, at det også er sværere at eksportere.

Fremgang at spore

Men selvom 2017 har været et godt år, og By Growers netop er blevet udnævnt til årets gartner, er de langt fra i mål.

- Vi skal have nogle nye gartnerianlæg. Og så skal vi have skabt nogle arbejdspladser til den næste generation. Der kan tjenes penge i det her fag, og det er ikke kun på at lave blomster, der følger alt muligt andet med.

Allerede fra næste uge loves der plus 10 grader, men med en kuldeperiode, kan det godt være svært at opnå den optimale handel, men direktøren er optimistisk og håber, at år 2018 bliver endnu bedre end sidste år.

