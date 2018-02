Kulden får fat i Fyn

De næste dage byder på en bidende kulde i det fynske. Søndag tager frosten virkelig fat, og der kan komme enkelte snebyger.

Du skal ikke pakke det varme tøj alt for langt væk. En rigtig vinterkulde har nemlig sat kursen mod Fyn og resten af landet.

Kulden kommer søndag og bliver hængende i nogle dage. Men hvor mange er endnu uvist.

Ifølge TV2 Vejret er der udsigt til dagsfrost og bidende kulde om natten med ned til mellem 5 og 10 graders frost. Der er også mulighed for, at fynboerne får lidt sne.

Det er kold polarluft fra Nordskandinavien, der strømmer ned over Danmark fra nordøst på sydsiden af et højtryk, som etablerer sig over Mellemskandinavien i weekenden.

Læs også Kulden kommer: Vinterkulde kan ramme Fyn i denne uge

Det er allerede nu til at mærke, at det er blevet koldere. Men søndag får kulden for alvor fat, og i dagene herefter har vi udsigt til mellem en og tre graders frost, når det er varmest om eftermiddagen, og ned til otte til ni graders frost om natten på udsatte steder.

Med rigtig vinterkulde kan vi se frem til, at vejret generelt bliver klart og lyst, og især ved østvendte kyster er der mulighed for, at det kan drysse med sne i perioder.