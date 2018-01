Kurdere demonstrerede for fred i Odense

Cirka 150 kurdiske demonstranter samledes mandag i Odense for at demonstrere mod Tyrkiets militære engagement i Syrien. En ny og større demonstration er i støbeskeen.

Pladsen foran Odense Banegårdscenter fik mandag eftermiddag besøg af omkring 150 kurdiske demonstranter.

De var der i protest mod Tyrkiets tilstedeværelse i det syriske landområde Afrin.

Her har tyrkiske tropper i løbet af de seneste dage taget kontrol over flere byer, fortæller CNN.

Det tidligere odenseanske byrådsmedlem Jenan Bozo var med til demonstrationen.

- Vi gjorde det for at skabe opmærksomhed blandt befolkningen i Danmark. Angrebene er uretfærdige. Afrin er et område, hvor folk lever i fred, men nu er folk på flugt, fortæller Jenan Bozo.

Ifølge ham er der allerede nu en endnu større demonstration under opsejling, hvor 300-400 mennesker forventes at deltage.