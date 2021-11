Crawley slået med 1.100 stemmer - men skal stadig være rådmand

Men nu har partiet fået to mandater, og da der onsdag blev talt personlige stemmer op, blev rådmanden slået med 1.100 stemmer af partifællen Anne Skau Styrishave.

Det ændrer dog ikke ved, at det er Susanne Crawley, som de næste fire år skal være børn- og ungerådmand i Odense, bekræfter Radikale Venstre i Odense.

- Anne og jeg har haft et parløb i mange år, og nu har vi fordoblet vores mandattal og dermed skabt os den bedst mulige platform for at lave radikal politik, siger Susanne Crawley.

Du er blevet overhalet – er du radikal spidskandidat om fire år?

- Nu står vi her og er så glade for det, vi har lavet sammen og glæder os til at være et stærkt radikalt hold. Der er ingen tvivl om, at når man er to, kan man få gennemført mere. Men jeg tror ikke, jeg kan svare på dit spørgsmål i dag, siger Susanne Crawley.

Mulig ny spidskandidat for Radikale Venstre

Anne Skau Styrishave fik 2.839 personlige stemmer, mens Susanne Crawley kun fik 1.742.

- Jeg er meget stolt af mit valgresultat, og jeg er meget ydmyg over for, hvor mange mennesker der har stemt på mig. Jeg kan ikke undgå at blive meget berørt over, hvor mange mennesker der har sat kryds ved mig, siger Anne Skau Styrishave.



Anne Skau Styrishave, er du spidskandidat om fire år?

- Det kan jeg ikke svare på. Jeg har været suppleant i fire år, og for os har det været enormt vigtigt, at vi begge to kommer i byrådet i dag, siger hun.

Susanne Crawley, du er blevet slået med mere end 1.000 stemmer. Er det ikke vælgernes desavouering af spidskandidaten, der er sket?



- Jeg er jo gået frem i mit personlige stemmetal, så jeg synes jo selv, jeg har fået et godt valg. Jeg føler også en kæmpe trang til at sige tak og bare komme i gang med at arbejde.

Med mandaterne fra Radikale Venstre kunne borgmester Peter Rahbæk Juel (S) sikre sig fire år mere som borgmester i Odense.