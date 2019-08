Ild i ballepresser: Landmand pløjede selv brandbælte

Både politi og brandvæsen var tirsdag eftermiddag til stede på en mark syd for Nørre Lyndelse, hvor der var udbrudt brand i en halmballepresser.

- Det er cirka en hektar, der er brændt af, siger Anders Højhus fra Beredskab Fyn, der var indsatsleder ved branden.

Branden opstod i forbindelse med arbejde på marken og fik godt fat i halmballepressen, hvorefter branden spredte sig.

- Vinden er jo god i dag, så det er ret hurtigt, at det spreder sig, selvom det jo bare er en stubmark, siger indsatslederen.

Da brandvæsenet ankom gik man først i gang med at slukke ilden i halmballepresseren.

- Der er jo en traktor foran, der gerne skal spændes af, siger indsatslederen.

I første omgang var en autosprøjte og to tankvogne sendt ud til branden. Indsatslederen vurderede dog, at man havde brug for mere hjælp og tilkaldte derfor en ekstra tankvogn fra stationen i Glamsbjerg.

- Så kan vi have en på hver side af ballepresseren og den tredje kan så bruges, så branden ikke spreder sig. Vi slår helst med den store hammer først, så vi er sikre på, det er helt slukket i første omgang, siger han.

Politiet var tilstede på marken og filmede med en drone for at brandfolkene kunne danne sig et overblik over branden.

Efter ilden i halmballepresseren var så meget under kontrol, at man kunne spænde den fra traktoren, tilbød landmanden selv hurtigt at give en hånd med. Måden, han hjalp på, var at pløje et bælte rundt om branden, så den ikke kunne sprede sig.

Ifølge indsatslederen er ballepresseren stærkt medtaget.

- Nu er jeg ikke forsikringsmægler, men jeg tror ikke, den bliver til ballepresser igen.

