Tre personer alvorligt kvæstet: Spor åbent i begge retninger

Fem personer er blevet kvæstet, heraf tre alvorligt, i et alvorligt uheld i køen op til den væltede lastbil, der tirsdag eftermiddag spærrer Fynske Motorvej.

Klokken 15.42: Fyns Politi meddeler, at der er åbent i ét spor i begge retninger, så trafikken så småt begynder at blive afviklet igen på den vestlige del af Fynske Motorvej.

Så begynder trafikken så småt at køre igen på E20 Fynske Motorveje. Der er nu åbent i 1 spor i begge retninger. Kør forsigtigt. Hilsen Vagtchefen.

Vejdirektoratet meddeler, at oprydningen efter uheldene ventes at vare frem til omkring klokken 17.00.

Det anbefales bilisterne at finde alternative veje - eventuelt landevej 161, men her kan der forventes kø-kørsel og dermed længere transporttid.

Så begynder trafikken så småt at køre igen på E20 Fynske Motorveje. Der er nu åbent i 1 spor i begge retninger. Kør forsigtigt. Hilsen Vagtchefen. — Fyns Politi (@FynsPoliti) March 6, 2018

--------------------------------------------

Tre personer er blevet alvorligt kvæstet i endnu et færdselsuheld på Fynske Motorvej.

En lastbil med anhænger væltede tirsdag ved middagstid på grund af et sprængt dæk på motorvejen mellem Ejby og Nørre Aaby. Det betyder, at motorvejen er spærret i begge retninger frem til omkring klokken 16.30.

I køen i vestlig retning er der klokken 13.24 sket endnu et uheld, denne gang involverende fire biler. I uheldet er fem personer blevet kvæstet, heraf tre alvorligt.

- Klokken 13.24 skete der endnu et færdselsuheld på motorvej E20 i det vestgående spor, i køen op til uheldsstedet med lastbilen. 4 biler er impliceret i uheldet og der er 5 kvæstede - heraf 3 alvorligt kvæstede, skriver Fyns Politi på Twitter.

Kl. 1324 skete der endnu et færdselsuheld på motorvej E20 i det vestgående spor, i køen op til uheldsstedet med lastbilen. 4 biler er impliceret i uheldet og der er 5 kvæstede - heraf 3 alvorligt kvæstede. — Fyns Politi (@FynsPoliti) March 6, 2018

Ifølge Lars Fredensborg, der er vagtchef ved Fyns Politi, er alle de kvæstede klokken 14.15 på vej til OUH.

Væltet lastbil spærrer motorvejen

Politiet oplyser yderligere, at den væltede lastbil nu er på højkant, men at de først regner med at trafikken kan passere ulykkesstedet omkring klokken 16-16.30.

Lastbilchaufføren havde ikke sele på, da ulykken skete, og blev derfor kastet rundt i førerhuset, i forbindelse med at lastbilen væltede.

Han er dog sluppet uden alvorlige skader.

En personbil blev også ramt i forbindelse med ulykken med lastbilen. Føreren af bilen - en yngre kvinde - har ifølge vagtchefen ved Fyns Politi fået mindre knubs og er blevet kørt på skadestuen for at blive tjekket.

Artiklen opdateres ...

Læs også Lastbil væltet: Motorvejen spærret på Vestfyn