To mænd anholdt efter større slagsmål ved natklub

To mænd er natten til tirsdag blev anholdt foran natklubben The Old Irish Pub i Vintapperstræde i Odense i forbindelse med et slagsmål.

Det oplyser vagtchef hos Fyns Politi Hans Jørgen Larsen.

De to mænd, der er henholdsvis 27 og 28 år, kom op at slås og var en del af et større slagsmål.

Politiet fik anmeldelsen klokken 03.53, men da betjentene kom frem, var de fleste, som havde været med i slåskampen, forsvundet.

- Da vi kommer frem, er det overstået. De to personer bliver sigtet for vold, siger Hans Jørgen Larsen.

De to anholdte bliver afhørt i løbet af tirsdagen.