To brødre dømt for at flyve drone ind i Nyborg Fængsel

I Retten i Svendborg er to mænd blevet dømt for at flyve en drone ind i Nyborg Fængsel. De har anket dommen.

Fængselsbetjente i Nyborg Fængsel fangede om natten til den 23. november 2016 en drone på vej ind til en indsat i fængslet. Mandag formiddag er to mænd dømt i Retten i Svendborg. Den indsatte, en 30-årig mand, der tog imod dronen, har fået 60 dages betinget fængsel. Det er sjette gang, han bliver dømt for at have smuglet en telefon ind i fængslet. Den indsattes 29-årige lillebror har fået 40 dages betinget fængsel for at flyve dronen ind bag fængselsmurene. Begge mænd har anket dommen. Forsvarsadvokat: Derfor anker vi sagen Dommen er blevet anket, selv om den indsatte har erkendt at have taget mod en drone i fængslet. - Vi er godt tilfredse med udmålingen af straffen i den her situation. Min klient har langt hen ad vejen erkendt, siger forsvarsadvokat Jan Schneider til TV 2/Fyn. - Når vi har anket, er det, fordi vi mener, der er nogle principielle spørgsmål i sagen i forhold til den måde, tiltalen er rejst på, og så er det, fordi min klients bror er blevet dømt, og det mener jeg bevismæssigt er forkert, forklarer forsvarsadvokaten. Forsvarsadvokaten vil derfor forsøge at få den 29-årige lillebror frikendt i landsretten. Læs også Thomas fra Odense afslørede østeuropæiske kriminelle med fiks idé Drone med telefon og oplader Fangen fangede dronen med en øse, hvorpå der var en krog, så han kunne få den ind i sin celle. Betjentene i fængslet hørte summen fra dronen og opdagede den. Om bord på dronen var en ét kilo tung pakke til en 30-årig indsat. Pakken blev fløjet ind på fjerde sal og indeholdt en mobiltelefon med oplader, savklinger, søm, lim og en bit. Dronen nåede dog at flyve væk, ligesom dronepiloten også forvandt. Anklageren ønskede ikke at udtale sig til TV 2/Fyn.