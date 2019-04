Rasende Åløkkebeboere: - Man bider skoven stykke for stykke

Der er store følelser på spil, når samtalen blandt beboere i Åløkkekvarteret i Odense handler om skoven, der grænser op til deres boligområde.

Der er ikke truffet en beslutning om, hvorvidt der kan laves en lokalplan for området derude. Boie Frederiksen, afdelingschef i Erhverv og bæredygtighed i Odense Kommune.

- Beboerne i området elsker Åløkkeskoven, og det er selvfølgelig derfor, vi kæmper for det her, siger Axel Lund Henriksen, der selv bor på Mogensensvej.

Så store følelser, at de onsdag valgte at stable en demonstration med banner og opråb på benene.

I udkanten af skoven er ejendomsselskabet Olav De Linde nemlig gået i gang med at anlægge en vej på et område af skoven, som firmaet selv ejer.

Til stor frustration for beboerne, der frygter for både klima og områdets karakter. Men mest af alt for, at anlæggelse af vejen blot er begyndelsen på et større boligbyggeri.

Olav de Linde vil bygge boliger på egen grund

Men anlægge en vej - det må selskabet godt. De må også fælde træerne på deres område, fordi denne del af skoven ikke er fredskov. Men de har endnu ikke fået lov til at bygge boliger i udkanten af skoven, selvom dette er et ønske.

- Vi vil godt ind i det område, fordi det er gammel industri, grusarealer og forurenede arealer. Der synes vi, at det kunne være bedre med boliger af god kvalitet, for folk der gerne vil bo i naturen, siger Søren Gørup Christiansen, der er afdelingsdirektør i Olav de Linde i Odense.

Men kan du forstå, man kan tænke, at man ikke skal røre ved et stykke natur i byen?

- Det kan jeg sagtens forstå. Men noget er fredskov, og det må man ikke røre ved. Og så er der almindelig skov, og det må man godt fælde i, fortsætter han. Han forsikrer om, at selskabet ikke vil røre de gamle træer, som beboerne påstår.

Der ligger endnu ingen lokalplan

For at et sådan boligbyggeri skal blive en realitet, kræver det en ny lokalplan for området. En sådan lokalplan foreligger endnu ikke, men Olav de Linde har præsenteret idéen om at bygge boliger for kommunen.

Det betyder ikke, at der er truffet en afgørelse, forklarer Boie Frederiksen, der er afdelingschef i Erhverv og bæredygtighed i Odense Kommune.

- Der er ikke truffet en beslutning om, hvorvidt der kan laves en lokalplan for området derude. Jeg synes, det er trist, at man (borgerne, red.) føler, at der sker noget, man ikke hører noget om. Men vi har ikke noget grundlag for, at der kan bygges noget.

Får Olav de Linde lov til at bygge boliger i Åløkkeskoven?

- Det ved jeg simpelthen ikke. Vi skal have politikerne til at forholde sig til det på et senere tidspunkt, om der skal laves en lokalplan, fortsætter Boie Frederiksen.

I forbindelse med en eventuel lokalplan, vil der følge en høringsproces.

Beboerne vil blive ved med at holde øje

Men borgerne føler sig allerede ikke hørt.

- Jeg er i tvivl om, om kommunen arbejder for borgerne eller for en økonomisk spiller, siger Sophia Østergård Danker, der har boet i kvarteret gennem hele sit liv.

Der ligger ikke nogen lokalplan endnu. Handler det her ikke bare om, at I har lidt paranoia over nogle boliger, som det jo ikke er sikkert, skal bygges?

- Jo, det kan du måske godt sige, men paranoia er jo godt nok, fordi arbejdet har foregået i mange år, uden at man har involveret borgerne i byen. Jeg ville hellere appellere til, at man fra kommunens side inviterede kvarteret ind for at være med til at skabe en vision for det her dejlige område, siger Axel Lund Henriksen.