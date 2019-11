Fynske judokæmpere i kamp for sporten: Man får nogle klø - osse

Judokæmpere fra hele landet var lørdag samlet i Særslev ved Søndersø til finalerunden i landsturneringen i judo, hvor vinderholdene i de forskellige aldersgrupper kunne lade sig hylde som Danmarks bedste.

Blandt deltagerne var Daniel Littau-Jensen, som dyrker judo i Særslev Judoklub.

Selvom han tabte sin kamp, så er han vild med judo, som opstod i Japan i 1882, fordi det giver ham mulighed for at bruge sin krop.

- Det er en aktiv sport, hvor man bliver rørt og får nogle klø. Osse. Det synes jeg er meget sjovt. Det kan godt virke lidt voldsomt, men vi lærer jo at falde. Vores teknikker gør også, at vi ikke falder og slår os, siger Daniel Littau-Jensen.

Læs også Kun otte dages varsel: Fynbo kan blive verdensmester

For selvom det altså ikke blev til en sejr i denne dyst, så er det stadig en god oplevelse at stille sig ind på måtten for at møde modstanderen, mener han.

- Det giver mig et sus, når jeg har været inde på måtten. Jeg får et adrenalinkick ud af det. Jeg kan godt lide det. Det er det, der fanger mig, siger han.

Håber på dansk OL-deltagelse i judo

Uden for måtten står Alex Tvede fra Aarhus. Han er med i stævneudvalget i Judo Danmark og medarrangør af lørdagens stævne, som afholdes på Nordfyns Efterskole.

Han er tit blevet spurgt, hvad judo går ud på, og derfor har han også et svar forberedt.

- Det spørgsmål får vi tit. Judo er en avanceret form for brydning, hvor man har dragter på i kraftigt stof, som også kaldes en judo gi. Man går ikke så meget ind og omfavner hinanden som i brydning, men man trækker mere og får hinanden ud af balance, siger medarrangøren af stævnet.

Ved lørdagens stævne er der deltagere i alle aldersgrupper - både blandt piger og drenge og kvinder og mænd. Men Alex Tvede ved godt, hvad der skal til, hvis sporten skal udbredes endnu mere i Danmark: OL.

- To af vores dygtigste kvindelige judokæmpere og vores dygtigste mandlige judokæmper har alle tre chancen for at kvalificere til OL. Det kan også sagtens være, det glipper for alle tre, men de ligger sådan på verdensranglisten, at det stadigvæk er muligt. Det bliver afgjort til maj, siger han.

For det kan få enorm betydning for Judo Danmark, hvis det lykkedes én eller flere af dem at kvalificere sig til OL i Tokyo næste sommer, mener han.

- Vi ved, hvordan et land samler sig om tv’et og ser sport og følger alle atleter til OL, så hvis vi har nogen med i judo, vil det få en masse til at kende sporten. Så det betyder utroligt meget at få nogen kvalificeret til OL, vurderer Alex Tvede.

Læs også Odense Balletskole flirter med de helt store