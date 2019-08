Dårligt indeklima: Manglende hovedrengøring på Danehofskolen i flere år

Tykke lag af støv og snavs på hylder og skabe, spindelvæv og skidt i vinduerne og medarbejdere der beretter om luftvejsproblemer, det er virkeligheden på Danehofskolen i Nyborg ifølge Arbejdstilsynet.

Onsdag kunne TV 2/Fyn fortælle, at der er massive problemer med indeklimaet på Danehofskolen i Nyborg på grund af manglende ventilation i lokalerne. Men indeklimaproblemerne stammer ikke alene fra dårlig ventilation, slår Arbejdstilsynet fast.

Manglende og dårlig rengøring på skolen er også med til at skabe problemer. Derfor har Arbejdstilsynet givet Danehofskolen et påbud, hvor skolen bliver pålagt at gøre bedre rent, "så de ansatte sikres et sundhedsmæssigt forsvarligt indeklima."

Decentralt ansvar

Skolechef Lars Kofoed ærgrer sig over påbuddet, men påpeger at ansvaret ligger hos de enkelte skoler.

- Det er da ærgerligt, og ikke særligt rart, at der kommer nogen og siger, at vi ikke gør ordentligt rent, men det er et decentralt ansvar, og midlerne er der.

Han mener, at der generelt bliver gjort godt nok rent på kommunens skoler.

- Rengøringsstandarden er tilstrækkelig generelt. Så er det rigtig, rigtig, vigtigt, at man lokalt på skolerne er opmærksomme på de konkrete behov.

I påbuddet fra Arbejdstilsynet fremgår det, at tilsynet vurderer, at "lokaler på skolen ikke er holdt forsvarligt rene, så indeklimaet til stadighed er sundhedsmæssigt forsvarligt".

Videre i rapporten fremgår det, at Arbejdstilsynes vurderer, "at de ansatte udsættes for støv og snavs under deres arbejde. Dette begrundes med, at der på lysarmaturer, hylder og ovenpå skabe og i vinduer ligger store mængder støv og snavs".

Skoleleder: En basal ting, der skulle have været i orden

Søren Kæstel er skoleleder på Danehofskolen. Han indrømmer, at rengøringen ikke har været god nok. Selvom han er ærgerlig over påbuddet, så ser han noget positivt i det.

- Selvfølgelig har det her været en af de basale ting, som skulle have været i orden, og det har det ikke været. Det ærgrer mig naturligvis, men samtidig så står jeg på en eller anden måde - midt i ærgrelsen - og er glad for, vi har fået så tydeligt et påbud, så vi tydeligt kan se, hvad der skal til for at rette op på det, siger han.

Søren Kæstel fortæller, at skolen har været i dialog med den serviceafdeling, der står for rengøringen på skolen.

- Vi har været inde at have en grundig dialog med dem om, hvad er det, der skal til i lokale til lokale, og hvordan gør vi det her, siger Søren Kæstel.

- Der bliver mere klare aftaler nu, så vi undgår, at problemet opstår igen, siger han.

To ansatte med luftvejsproblemer

De ansatte på skolen har forklaret til Arbejdstilsynet, at de føler sig generelt fysisk gerneret af de støvede og snavsede omgivelser. Desuden har mindst to ansatte lidt af luftvejsproblemer, hvis tilhørende symptomer forsvinder i ferieperioder.

I rapporten fra Arbejdstilsynet er der en række billeder, der dokumenterer, at der er møgbeskidt på skolen.

Ifølge skolechef i Nyborg Kommune, Lars Kofoed, er der ikke noget budget til hovedrengøring på skolerne i Nyborg. Det er blevet sparet væk. Også den særlige pulje, som skolerne kunne få penge fra til selvvalgte rengøringsopgaver blev sparet væk i 2016.

Ansvaret for, at der er gjort ordentligt rent på skolerne ligger hos ledelsen, og på trods af, at der er sparet på rengøringen, så mener skolechef Lars Kofoed, at der er råd til, at rengøringen er i orden på skolerne.

- Med rengøring kan det altid blive en lille smule bedre. Den rengøringsstandard, som skolerne har råd til, den er tilstrækkelig. Der er afsat tilstrækkelige midler for, at man kan have en ordentlig standard, siger han.

Ifølge rapporten fra Arbejdstilsynet skal Dannehofskolen have løst problemerne med rengøring senest den 15. november 2019. Det mener skoleleder Søren Kæstel godt, man kan nå.

-Vi regner med, at vi når det i rigtig god tid inden, siger han