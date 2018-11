Tror på sensationen: Marienlyst håber på 2.500 tilskuere til Brøndby-kamp

Til hverdag frister Marienlyst en kedelig tilværelse som absolut bundprop i 2. division. Men torsdag aften vil store dele af fodbolddanmark rette fokus på Odense-klubben, når de møder superligaholdet fra Brøndby i ottendedelsfinalen i pokalturneringen.

Det er en stor kamp for en lille klub, og der har været masser af opgaver og udfordringer i forbindelse med forberedelserne til kampen, fortæller Simon Stasiak, som er tidligere fodboldspiller og nu har en rolle som bestyrelsesmedlem i Boldklubben Marienlyst.

- Det kræver rigtig meget. Stort set siden, Brøndby blev trukket op af bowlen, har vi arbejdet rigtig meget på det og vi har været rigtig mange mennesker omkring det. Vi er vel 10-12 stykker, der arbejder på det, men det er jo primært om aftenen eller tidligt om morgenen, inden vi selv skal på arbejde. På kampdagen bliver vi nok 60-70 stykker, siger Simon Stasiak.

Rykket til Odense Stadion

Kampen er af både sikkerhedsmæssige og logistiske grunde blevet rykket fra Marienlysts egne baner på Windelsvej i den nordlige del af byen til OB’s hjemmebane, Odense Stadion. Det ærgrer Simon Stasiak.

- Der er simpelthen for mange ting, der gjorde, at det ikke kunne lade sig gøre. Det er desværre sådan i dansk fodbold, at når de små trækker de store, så går der en maskine i gang, som vi ikke kunne håndtere ude hos os, siger Simon Stasiak.

Det er jo det forunderlige ved fodbold, at når vi går på banen, så går vi på banen for at vinde, og så er det sådan set ligegyldigt, om vi møder Brøndby, Næsby eller Avarta Simon Stasiak

Han peger blandt andet på det sikkerhedsmæssige aspekt, hvor Brøndbys fans for blot to uger siden efter et derby mellem Brøndby og FC København var involveret i ballade i området omkring Brøndby Stadion. Blandt andet var der kampe mellem fodboldstilskuere og politifolk.

- Set i det lys, er det også den rigtige beslutning af spille kampen på Odense Stadion, der klart er et supergodt alternativ for os, siger Stasiak, der samtidig understreger, at Marienlyst er yderst tilfreds med at trække storklubben.

- Meget. Vi mødte dem jo for halvandet år siden i Brøndby, hvor vi solgte dem hjemmebanefordelen. Det fik vi lidt på puklen over, så derfor tænkte vi, at vi denne her gang vil gøre alt for at holde det i Odense. Vi vil rigtig gerne give vores klub og alle de børn og unge mennesker, som er i klubben, en stor oplevelse. Og kvarteret, som vi bor i; der er stærke bånd ude i Skibhuskvarteret, så derfor vil vi rigtig gerne give dem den oplevelse, at de kan komme på Odense Stadion og se deres lokale hold – når nu det ikke kunne være på Windelsvej.

Tror på sensationen

I 2. divisions pulje to ligger Marienlyst særdeles isoleret i bunden af rækken med blot fire point i hele 16 kampe. Derfor kan det virke som en noget uoverskuelig opgave at tage imod et superligahold som Brøndby.

Men Simon Stasiak tror – selvfølgelig – på, at Marienlyst kan levere sensationen.

- Det er jo det forunderlige ved fodbold, at når vi går på banen, så går vi på banen for at vinde, og så er det sådan set ligegyldigt, om vi møder Brøndby, Næsby eller Avarta. Selvfølgelig er chancerne ikke så store, som hvis vi mødte Avarta eller Næsby, men vi går selvfølgelig efter at vinde. Kan det ikke lade sig gøre, vil vi gøre alt for at lave en god fodboldkamp og give de fremmødte en god oplevelse, siger Simon Stasiak.

- Vi håber på mellem 2.000 og 2.500 tilskuere, men lad os nu se. Vi har godt gang i billetsalget, og det plejer at gå stærkt op til, siger Stasiak.

Marienlyst mødte også i 2017 Brøndby i pokalturneringen. Dengang vandt holdet fra den vestlige del af hovedstaden med 4-1.

Pokalkampen mellem Boldklubben Marienlyst og Brøndby IF spilles på Odense Stadion torsdag den 22. november med kampstart klokken 19. Kampen kan følges direkte på 3+.