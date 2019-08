Risiko for skybrud: Masser af regn over Fyn 

Risiko for skybrud over den sydvestlige del af landet.

Et regnområde fra Sjælland over Djursland til Nordjylland svækkes langsomt i løbet af dagen.

Syd for dette område lidt sol og der bliver efterhånden dannet regn- og tordenbyger.

