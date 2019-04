Holdt det hemmeligt i lang tid: Men nu får Simon fra Skaarup 15 millioner lyttere

Han øver og øver og øver sig, naturvejleder og forsker Simon Høegmark. Al hans vigtigste forskning og erfaring inden for naturens sundhedsmæssige indflydelse skal koges ned til 18 minutters foredrag, en såkaldt Ted-talk, endda på engelsk.

Jeg har øvet og øvet og øvet. Både alene og med min coach Christiane, og så har min kæreste hørt på mig i timevis. Hvis du vækker mig klokken 03 om natten, kan jeg citere foredraget. Simon Høegmark.

Lørdag eftermiddag bestiger han med skælvende ben podiet til verdens største foredragsevent TEDxOdense i Odeon, og det er en oplevelse, som han både frygter og ser frem til:

- Jeg er meget, meget spændt. Der er potentielt 15 millioner lyttere, så det er både en ære og et stort ansvar at få folk til at forstå og mærke budskabet: Vi er natur og skal være i kontakt med naturen, siger Simon Høegmark.

Tilbage til naturen

Overskriften for Simon Høegmarks speak er at genskabe kontakten til naturen. Han fortæller sin egen historie om, hvordan han selv ramte muren af stress og opstartede vildmarkskurser i Svendborg Kommune for at hjælpe syge og stressramte til helbredelse gennem naturen.

Kurserne og filosofien bag dem er nået rundt i hele landet og bredt sig videre til Skandinavien. På det 18 minutters lange fordrag til TEDxOdense fortæller Simon Høegmark om sin personlige rejse, og om hvor meget naturen kan gøre for at helbrede.

Verdens største foredragsplatform

Når TEDxOdense finder sted på lørdag, er der ganske vist masser af publikum fysisk til stede, men det er intet at regne imod alle dem, som kan se med fra resten af verden. Op mod 15 millioner mennesker kan på deres telefon eller computer lytte til budskabet fra Simon Høegmark. Selvom han har holdt over 1000 foredrag, så overstiger dette alt, hvad den garvede formidler har prøvet før.

- Det er kæmpestort for mig. Det er jo et meget vigtigt budskab, og mange følger med i, hvad naturen gør for vores mentale sundhed. Så det er vigtigt for mig at få leveret det her budskab så godt som overhovedet muligt, siger Simon Høegmark.

Lang optakt

Det har taget lang tid at nå frem til denne uge. Selvom TEDxOdense selv rakte hånden ud til Simon Høegmark, så har der været en godkendelsesprocedure, hvor første del var et møde med speakercoach fra TEDxOdense Adam Montandon.

- Jeg mødtes med Adam på Cafébiografen i Odense og skulle præsentere min talk. Men jeg var ikke forberedt på at gøre det på engelsk, så det blev hakkende og befippet. Jeg var nervøs, men efter at jeg havde fremstammet nogle pointer, så klappede han mig på hånden og sagde: You are great!

- Det var meget beroligende. Derefter gik der noget tid, hvor jeg skulle holde det tophemmeligt, indtil jeg fik grønt lys. Endelig fik jeg den bekræftende mail, hvor der stod: Congratulations, siger Simon Høehmark.

Simon alene på scenen

Når Simon Høegmark går på scenen i Odeon, bliver det uden nogen form for hjælpemidler. Ingen powerpoints, billeder eller så meget som en huskeseddel. Budskabet er nemlig stærkt nok i sig selv: Vi er natur, og vi skal være i kontakt med naturen.

- Jeg har været meget nervøs, men nu hviler jeg i det, for jeg er efterhånden på plads. Jeg har ramt den rette spændingskurve. Men det kører da rundt i hovedet hele tiden, og nu hvor der kun er få dage til, begynder sommerfuglene at baske rundt. Det er for alvor gået op for mig, at det jo er verdens største platform for foredrag. Det bliver ikke større, siger Simon Høegmark.

Øve, øve, øve.

De seks tætskrevne siders manuskript har Simon Høegmark lært udenad. Speakercoach fra TedxOdense Christiane Maar Anderen har trænet med ham 12 gange, og hans kæreste har lagt øre til hans terperi i timevis. Nu er den også ved at være på plads.

- Jeg har øvet og øvet og øvet. Både alene og med min coach Christiane, og så har min kæreste hørt på mig i timevis. Hvis du vækker mig klokken 03 om natten, kan jeg citere foredraget. Jeg er klar, siger Simon Høegmark.

Fynske speakere

Udover Simon Høegmark, kan yderligere to fynske islæt opleves på TEDxODense: Stomp-gruppen Heartbeat, som er fire musikere i 20’erne, der bor sammen i et kollektiv i Odense og Niaz Bayati, kunstner med kurdiske rødder, som har en voldsom historie fra sin barn- og ungdom.