Millionerne triller ind: Kæmpe interesse for fynsk triatlon-event

Når triatleter og duatleter om cirka 100 dage invaderer Fyn til VM er der udsigt til en pæn fortjeneste. Cirka 30 millioner kroner forventes atleter, venner og pårørende at lægge til multisport-festivalen.

Om godt 100 dage invaderes Fyn af masser af internationale atleter og pårørende til VM i masser af discipliner inden for triatlon.

Sidste år deltog næsten 3.500 atleter i alle aldersklasser, da VM blev afholdt i Canada.

Dertil skal så lægges pårørende, familie og trænere.

Og på Fyn kan hotelejere, borgmestre og forretningsdrivende godt begynde at glæde sig til multisport-festivalen den 5. til 14. juli.

Læs også Kronprinsen testede VM-ruten: - Svendborg kan være stolte

Alene USA stiller med et kæmpehold på Fyn.

Indtil videre har ikke færre end 624 amerikanske atleter tilmeldt sig VM inden for Age Group-VM’erne i duatlon, aquatlon, lang distancetriatlon, aquabike og cross triatlon.

Det glæder Jakob Staun, der er forretningschef for Sport Event Fyn, hvor man nu satser målrettet på store idrætsevents på øen. Det har blandt andet medført, at Denmark Open i badminton nu afvikles i Odense.

- Nu skal vi så bare bevise, at vi kan gøre det så godt, at vi er i spil til at få arrangementet igen, siger Jakob Staun.

30 millioner kroner

Hvad angår Multisport Festivalen anslår Sport Event Fyn, at den samlede turismeomsætning i nærheden af 30 millioner kroner fordeler sig ud på de tre værtsbyer Odense, Middelfart og Svendborg med henholdsvis 11,8, 5,9 og tre millioner kroner, hvilket efterlader en estimeret omsætning på små ni millioner kroner til det øvrige Fyn.

Estimatet er blandt andet lavet på baggrund af oplysninger fra deltager-evalueringen, som blev foretaget i Penticton, Canada.

Læs også Politiet forbyder triatlon at krydse Lillebæltsbroen

Multisport World Championships Festival 2 har Kronprins Frederik som protektor. Se denne lille film, hvor kronprinsen prøvekører cross-ruten i Svendborg.

Allerede den 2. februar i det nye år er Sport Event Fyn imidlertid med i afviklingen af et andet stort sports-arrangement på fynsk jord.

Det er cykelcross-VM i Bogense.

Og selv om det tidsmæssigt er længere fremme i kalenderen, har det allerede sat sig økonomiske aftryk - ikke alene på Nordfyn, men også i blandt andet Odense.

Al hotelkapacitet er udsolgt på Nordfyn i den pågældende weekend, og hos Grand Hotel i Odense er der allerede booket så mange overnatninger, at hotelchef Lui Jensen har arrangeret shuttlebus-afgangen frem og tilbage til Bogense for deltagerne.

Forventningen er en omsætning på 10 millioner kroner til cykelcross-VM.

- Det er naturligvis meget tilfredsstillende at vi kan se frem til disse to store events med en forventning om en turismeomsætning på henholdsvis små 10 og godt 30 millioner kroner. Hos Sport Event Fyn glæder vi os desuden over, at styrken i det solide fynske samarbejde på sporteventområdet, som efterhånden har en del år på bagen, viser sig så tydeligt her. Vi formår således at sikre, at hele Fyn får glæde af arrangementerne – ikke bare i form af store sportsoplevelser helt tæt på fynboerne, men også når det gælder den vækst, vi gerne vil fremme bredt på øen, siger Jakob Staun, Sport Event Fyn