Mølle-nabo politianmelder Svendborg Kommune

Hans Christian Wulff er nærmeste nabo til to ulovligt opstillede vindmøller, som Svendborg Kommune har givet grønt lys. Nu føler han sig nødsaget til at gå til politiet.

Politianmeldelsen mod Svendborg Kommune kommer dagen efter, at to professorer i miljøret overfor TV 2/Fyn har slået fast, at det er i strid med reglerne, at kommunen har givet møllerne lov til at køre frit.

- Man kan ikke give den tilladelse, fordi plangrundlaget ikke er i orden, sagde Ellen Margrethe Basse, professor i miljøret ved Aarhus Universitet.

Min tålmodighed ved at være slut. Hans Christian Wulff, Tandlæge, Tåsinge

Hun blev bakket op af Peter Pagh, der er professor i miljøret ved Københavns Universitet.

- Jeg er sikker på, at kommunen ikke kan tilbagekalde standsningspåbuddet på grundlag af et notat fra COWI - og det gælder uanset, hvad notatet anfører, lød det i et skriftligt svar fra Peter Pagh til TV 2/Fyn.

- Min tålmodighed er ved at være slut

Det har nu fået Hans Christian Wulff til at melde Svendborg Kommune til politiet.

- Jeg har i går kunnet se, at der var to juraprofessorer, der uafhængigt af hinanden siger, at det er møgulovligt det, der foregår. Derfor synes jeg, det er oplagt, at jeg som nærmeste nabo beder politiet se på sagen.

Men det kan virke lidt drastisk. Normalt bruger man politiet til at sørge for, at folk ikke kører for hurtigt eller stjæler fra hinanden?

- Det er rigtigt. Jeg vil så også sige, at det er ikke med min gode vilje, at jeg er blevet hvirvlet ind i den her sag, siger Hans Christian Wulff.

00:30 Hans Christian Wulff opfordrer samtidig politikerne til at komme på banen. Luk video

- Politikerne må tage ansvar

Hans Christian Wulff er samtidig ærgerlig over, at flere politikere i byrådet har afvist at forholde sig til sagen. Derfor kommer han med en klar opfordring til de folkevalgte i Svendborg Byråd.

Læs også Vindmølle-sagaen: Eksperter underkender Svendborg Kommune

- Jeg synes, at nu må politikerne i Svendborg Kommune tage ansvar. Det kan godt være, at man kommer til at æde nogen kameler, og at man kommer til at indrømme, at man har taget fejl, men jeg synes faktisk, at tiden er inde til, at man gør det nu, siger Hans Christian Wulff.

Politikere er foreløbig tavse

Vi har igen i dag, tirsdag, forsøgt at få Svendborgs borgmester, Bo Hansen (S) i tale, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Det samme gælder formanden for kommunens Teknik- og Erhvervsudvalg, Flemming Madsen (S). Heller ikke han har svaret på vores forespørgsel.

Endelig har næstformanden i Teknik- og Erhvervsudvalget, Per Nykjær Jensen (V), tirsdag afslået at lade sig interviewe om sagen.