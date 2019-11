Mystisk aflysning i Odeon havner i Odense Byråd

Der er store huller i den forklaring, som Odeons ledelse har fremlagt i forbindelse med aflysningen af et stort arrangement den 2. og 3. april 2020. Det mener Enhedslisten, som nu vil løfte sagen ind i byrådssalen på mødet den 11. december.

Det delvist kommunalt ejede musik-, teater- og konferencehus er under mistanke for at have annulleret en aftale med den systemkritiske kunstnergruppe Shen Yun fra New York for ikke at støde det kinesiske diktatur-regime. Truppens 100 musikere, dansere og teknikere havde ellers allerede sat krydset i kalenderen og gjort klar til at optræde i Odense til foråret.

Afviser selvcensur

Odeons ledelse afviser dog på det kraftigste, at aflysningen skyldes selvcensur eller frygt for at støde det kinesiske regime. Ledelsen fastholder, at der alene var tale om, at man i sidste øjeblik fandt ud af, at der var sket en dobbelt-booking med en stor lokal aktør, som dermed allerede havde sat sig på datoerne.

TV 2/Fyn har været i kontakt med den lokale aktør, som imidlertid entydigt afviser, at have booket Odeon de dage, som Shen Yun i første omgang var stillet i udsigt

Odeons ledelse har efterfølgende ikke ønsket at dokumentere overfor TV 2/Fyn og Shen Yun, at der foreligger en kontrakt de pågældende dage med den lokale aktør.

Sagen skal undersøges

Enhedslisten ønsker nu at få kommunen til at undersøge Odeons håndtering af sagen og afklare, om der tale om diskrimination eller selvsensur. Desuden vil partiet have undersøgt, om det er sandt, når ledelsen påstår, at der var foretaget en dobbeltbooking.

- Det handler om kommunale bygninger. Odense Kommune ejer en del af Odeon, blandt andet den store sal, hvor arrangementet skulle opføres. Det giver visse forpligtelser, forklarer byrådsmedlem Reza Javid fra Enhedslisten.

Sagen har sat gang i stærke spekulationer om, at Odeon har bevæget sig ud i en søforklaring, især fordi aflysningen kom så pludselig. Der havde i flere måneder været forhandlinger mellem Odeon og Shen Yuns danske mellemmand Benny Brix, som i oktober modtog det endelige kontraktudkast.

Men få dage senere og kort inden begge parter skulle skrive under, blev kontraktudkastet annulleret af Odeon.

- Sagen er egentlig meget enkelt. Hvis Odeons ledelse kan dokumentere, at de har haft en anden underskrevet aftale med en anden aktør, som de påstår, så er den sag ude af verden, siger Reza Javid.

Ingen kommentar fra Odeon

Enhedslisten understreger, at partiet ingen relation eller slægtsskab har med den kinakritiske forening, men at det centrale alene er et spørgsmål om ytringsfrihed og at Odeon ikke lægger under for pres fra fremmede magter.

TV 2/Fyn har adskillige gange siden i går forsøgt at få en kommentar fra ledelsen i Odeon. Men hverken administrerende direktør Jens Pedersen eller vicedirektør Christian Belling har reageret på vores henvendelser.