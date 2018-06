Nu ankommer dyrene: Heste tjekkes grundigt for herpes

Man skal ikke frygte, at ens hest bliver syg med herpes på dyrskuet, siger dyrlæge. Han tjekker dem grundigt ved ankomst,

Dyrlæge Peter Knold holder et vågent øje med alle hestetrailere, som ankommer til dyrskuepladsen i Odense.

- I år holder vi ekstra øje med hestene. Vi ser, om deres øjne og næse løber. Vi kigger efter tegn på luftvejsinfektion, siger han.

Peter Knold mener ikke, man skal frygte, at ens hest skal blive smittet i forbindelse med dyrskuet.

- Nej, det mener jeg ikke, man skal være bange for. Nu er det over en måned siden, vi sidst konstaterede et tilfælde her på Fyn. Så det er der ikke nogen risiko for, lyder det fra dyrlægen.

