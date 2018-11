Ejer efter afslag på nedrivning: Nu forfalder den gamle bondegård

Claus Lykkevold har gennem fire år forgæves forsøgt at sælge den 200 år gamle gård, men først for nylig fik han en aftale om salg til Askov Bolig, der ønsker at opføre rækkehuse på jorden.

Men den aftale går nu i vasken, da Claus Lykkevold tirsdag fik afslag på at rive den bevaringsværdige gård ned.

- Vores opgave som politikere er at se på, hvad ejendommen repræsenterer af kulturværdier og bygningsarv, og her har vi vurderet, at det er vigtigt, at den bliver bevaret, siger medlem af By- og Kulturudvalget, Anders W. Berthelsen (S).

Møllesten om halsen

På gården på Brændekildevej 27 bliver nyheden om afslaget på nedrivningstilladelsen modtaget med ærgerelse.

- Jeg er helt slået ud. Enten kommer huset nu på tvangsauktion, eller også kommer det til at stå og forfalde, hvis jeg kan finde penge til skatter og afgifter, siger Claus Lykkevold.

Gården på Brændekildevej er kategoriseret som bevaringsværdig i det der hedder SAVE-kategori 3. Skalaen går fra 1 til 9, hvor 1 er de mest bevaringsværdige huse. Alle bygninger fra 1 til 4 er omfattet af kommuneplanen og skal som udgangspunkt bevares. Odense Bys Museer har i et høringssvar udtalt, at "det vil være uheldigt at nedrive bygningerne", og By- og Kulturforvaltningen anbefalede ligeledes afslag på ansøgning om nedrivning.

- Vi er klar over, at vi påfører en privat borger en møllesten om halsen, og det er ikke rimeligt, at vi som samfund kan pålægge ejerne at betale for vedligeholdelse af fortidsminder, som vi andre skal nyde, siger overinspektør i historisk afdeling hos Odense Bys Museer, Anders Myrtue og fortsætter:

- Men som museum er det udelukkende vores opgave at forsøge at sikre fortidsminder og bygningsarv.

Forfærdeligt ked af det

Men om det lykkes med dagens forbud mod nedrivning, er langt fra sikkert. I hvert fald ved Claus Lykkevold ikke, hvad der kommer til at ske med gården nu.

- Jeg er forfærdelig skuffet og ked af det. Nu havde jeg håber, at det endelig fik en ende, men nu går det måske på tvangsauktion og jeg havner i Register over dårlige betalere, lyder det fra Claus Lykkevold.

Vil have overblik

Hos politikerne i By- og Kulturudvalget er de også klar over dilemmaet.

- Vi har nu bedt om at få en samlet vurdering af bevaringsværdige ejendomme i kommunen. Vi har brug for et overordnet billede, så vi ikke fremover skal behandle de mange enkeltsager på dette områder, siger Anders W. Berthelsen.