Nu må cyklister køre over for rødt: Her gælder reglerne

Om få uger kan cyklister i Odense svinge til højre uden at få en bøde - selvom lyssignalet viser rødt.

Det koster 1.000 kroner at køre over for rødt på cykel, men fremover kan cyklister i Odense helt lovligt svinge til højre i 32 udvalgte kryds - selvom lyssignalet er rødt.

Det lovlige højresving har været testet flere steder i landet, og udbredes nu til flere steder. Odense Kommune har valgt, hvilke lysregulerede vejkryds cyklister må svinge til højre, og Fyns Politi har godkendt krydsene.

Inden længe lader politiet bødeblokken blive i lommen, når cyklister kører over for rødt i et højresving, og i de kommende uger bliver der opsat skilte og lavet mindre ændringer i de udvalgte vejkryds.

Det lovlige højresving er testet flere steder i landet, og udbredes nu til blandt andet Odense. Foto: Odense Kommune

Hurtigere cyklister

By- og Kulturrådmand Jane Jegind (V) er tilfreds med, at Odenses cyklister får en bedre oplevelse gennem byen.

- Vi bor i en travl storby, hvor det betyder meget, at der er en god fremkommelighed. Der er ikke tvivl om, at vi bliver testet på tålmodigheden disse år, men her indfører vi en løsning, som betyder, at cyklisterne kan komme hurtigere frem.

- Det er positivt og understøtter vores målsætning om en god og effektiv trafikafvikling, ligesom det medvirker til at gøre cyklen til et lettere valg i hverdagen, siger Jane Jegind.

Arbejdet i de udvalgte kryds vil blive udført fra uge 20 til 23.

Se krydsene i kortet herunder:

