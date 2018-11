Fødevarebanken: Nu også i Odense

Den landsdækkende organisation FødevareBanken, der bekæmper madspild og madfattigdom, åbner nu en ny rute til Odense, hvor beboerne på væresteder, herberger og døgninstitutioner fremover får glæde af frisk overskudsmad.

Torsdag den 8. november krydser en af FødevareBankens kølebiler for første gang kommunegrænsen til Odense. Bilen vil være fyldt med frisk overskudsmad fra Danmarks førende fødevareproducenter, der bliver leveret direkte til herberger, væresteder og døgninstitutioner i Fyns største by, skriver organisationen i en pressemeddelelse.

- Siden vi åbnede vores afdeling i Kolding i december sidste år, har det været planen, at den afdeling med tiden skal dække hele Region Syd. Med en ny rute til Odense hver uge, er endnu en milepæl nået, siger FødevareBankens direktør, Karen-Inger Thorsen, og fortsætter.

- Vi ved, at der findes masser af overskudsmad, og desværre er der også mange mennesker, der har brug for et sundt og nærende måltid mad, så det har længe været et ønske for FødevareBanken at nå bredere ud med det, vi gør.

I Odense hver torsdag

FødevareBanken har allerede en ugentlig rute til Middelfart. Den nye rute til Odense køres hver torsdag og blandt modtagerne er blandt andet Reden, et frirum for kvinder i misbrug og prostitution. Hertil kommer en række væresteder, herberger og døgninstitutioner.

Maden kommer blandt andet fra Arla, Aarstiderne, Unilever og Netto, som FødevareBanken har et strategisk samarbejde med. Således har Danmarks største supermarkedskæde og FødevareBanken slået sig sammen om en række aktiviteter for at bekæmpe madspild.

Tre tons mad om dagen

Hver eneste dag, året rundt, fordeler FødevareBanken cirka tre tons overskudsmad, svarende til 7.600 måltider dagligt, og er dermed Danmarks eneste og største organisation, der systematisk, fødevaresikkert og sporbart håndterer madoverskud, der ellers ville være blevet smidt ud.

Med ruten til Odense stiger behovet for overskudsmad og direktør i FødevareBanken Karen-Inger Thorsen har derfor en opfordring til de fynske fødevarevirksomheder.

- Såfremt der er virksomheder, der ligger inde med større partier af fødevarer, der intet fejler, men som af forskellige årsager alligevel ikke kan sælges, så må I endelig kontakte FødevareBanken. Det kan både være enkelt partier eller en løbende aftale. Vi behandler maden fødevaresikkert og sørger for, at maden i stedet for at blive smidt ud, kommer ud til de allersvageste medborgere, siger hun.

