Casper Nielsen ser frem til FCK-kamp: - Nu skal vi vise, hvad vi er lavet af

OB blev sat grundigt på plads af FC Midtjylland i onsdagens semifinale i pokalturneringen, hvor fynboerne måtte rejse hjem fra Herning med et 0-4-nederlag i bagagen.

Søndag kommer Superligaens førerhold fra FC København til Odense og giver OB mulighed for at komme tilbage på sporet.

Men det bliver ikke let, advarer Casper Nielsen.

- Vi skal holde fast i vores eget spil – det er det, der har gjort os så gode i år. Selvfølgelig er der nogle ting, vi skal fokusere på ved hver eneste modstander, og det er et rigtig godt FCK-hold, som vi skal være opmærksomme på. Vigtigst af alt, så handler det meget om os selv. Vi skal fortsætte og lade være med at lade os slå ud af noget, fordi sådan er fodbolden bare engang imellem. Der er op- og nedture, og det handler om at få det vasket af, og vise hvad, vi er lavet af og så bare komme videre. Vi skal ud på søndag i en rigtig svær kamp og kæmpe røven ud af bukserne. Så skal vi jo heller ikke glemme, at vi ikke har tabt i Superligaen i seks kampe, så det synes jeg også er vigtigt at tage med, siger midtbanespilleren til klubbens hjemmeside.

Stor opbakning betyder alt

I midtugens pokalkamp var der flot opbakning fra 600 medrejsende fynske fodboldfans, og Casper Nielsen og resten af OB-truppen vil på søndag forsøge alt for at give noget igen til fansene, som har været en stærk tolvte mand i denne sæson.

- Det betyder vanvittigt meget, at vi har en så god opbakning. Vi havde en rigtig god udebane-opbakning i Herning, og vi vil gerne forsøge at give noget tilbage til fansene så hurtigt som muligt – det kunne vel og mærke være på søndag. Så vi håber, at folk vil bakke op endnu en gang. Vi så, da vi spillede mod Brøndby, hvor fed en kulisse det var, så det håber vi virkelig at folk vil skabe igen. Så skal vi nok give den en skalle inde på banen, siger Casper Nielsen.