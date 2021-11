Borgmester vil være klimaneutral - men ikke følge eksperters anbefalinger

Det er en svær beslutning. Du har endda et valgslogan, der hedder "Politik handler om at turde - særligt når det er svært". Men må man ikke bare indse, at man er nødt til at træffe sådan nogle beslutninger, for at komme i mål med jeres klimaplan?

- Vi kommer til at træffe rigtig mange svære beslutninger for at komme i mål med klimaplanen. Bare det at have den ambition om, at vi skal være klimaneutral i 2030, er en ret hård ambition. Jeg oplever faktisk, at der er opbakning til det i byen. Men vi kan blive nødt til at lave nogle gennemtænkte planer for, hvordan vi vil lave omstillingen. Der skal vi ikke lade os forstyrre af, at der lige er et valg, og man gerne vil sætte alting på spidsen.

For Sebastian Mernild er der gået valgkamp i den, så han håber på, at politikerne efter valget igen vil kigge på forslaget.

- Der er valgkamp her og nu, der bliver kørt for åben skærm. Lad os nu se, hvordan landskabet ligger efter november, og lad os så tage de lange briller på og fokusere på, det vi gerne vil. Det er jo netop af reducere Odense Kommunes drivhusgasudledning frem mod 2030. Der er de her nulemissionszoner en af de virkemidler, man skal kigge på. Jeg kan ikke se, hvordan man skal komme mod klimaneutralitet i 2030, hvis ikke man kigger mod nulemissionszoner. Hvis man gerne vil klimaneutralitet i 2030, så bør man kigge på alle ti anbefalinger - inklusive etableringen af de her nulemissionszoner, forklarer Sebastian Mernild.