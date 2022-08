Beredskab Fyn forbereder sig virtuelt på skoleskyderier

Ikke et computerspil

Udstyret er ikke skabt for underholdningens skyld. De fiktive øvelser er et redskab, hvorigennem reddere i beredskabet kan træne store virkelighedsnære scenarier, de kan komme ud for i deres arbejde. Øvelser, der normalt er både dyre og sjælne.

- Det rykker altså noget at prøve de her store øvelser. Jeg siger ikke, at det er 100 procent det samme som virkeligheden, men det gør, at man bliver langt bedre klædt på til virkeligheden, end hvis man aldrig har prøvet noget lignende, siger Ricki Toft Kristiansen, der er direktør i EVRT.

Hos Beredskab Fyn bruger man allerede virtual reality til træning af de fynske brandfolk. Og det er med stor succes.

- Det er et rigtigt, rigtigt godt værktøj, fordi det giver grundlaget for en masse problemstillinger, siger Jesper Domar Rossen, beredskabsinspektør hos Beredskab Fyn.

VR kan ikke erstatte virkeligheden

Selvom det virtuelle univers åbner op for små som store øvelser, kan computeren ikke erstatte beredskabets øvelser i den virkelige verden.

- Der er nogle faktorer, der spiller ind sådan fysisk og psykisk, når man er ude på et rigtigt skadested, så man skal også ud og træne lidt. Det er nødvendigt, siger beredskabsinspektøren.

Jesper Domar Rossen håber på, at Beredskab Fyn kommer til at bruge den virtuelle simulator endnu mere, end de gør i dag, da han ser det som et godt supplement til de virkelige øvelser.