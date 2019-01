Nyborg sikrer sig mod øget vandstand

Tirsdag aften forbereder Nyborg sig på den varslede stormflod med vandstande i de indre farvande på 1,5 meter eller mere over normalen.

Det ventes ikke, at vandet fra Storebælt vil skvulpe ind i byen. Til gengæld arbejdes der på, at voldgraven ikke bliver fyldt op med vand og dermed risiko for, at den løber over.

Først på aftenen blev der stillet pumper op, som kan flytte omkring 1.800 liter vand i minuttet fra indre voldgrav og ud i Storebælt, så vandstanden i voldgraven ikke stiger.

- Normalt vil vandet fra indre vold løbe ud i Storebælt, men på grund af forhøjet vandstand i Storebælt er et skot lukket og vandet vil langsomt stige i voldgraven, forklarer operativ leder Frank Praefke, Beredskab Fyn.

- Så for at vandet ikke løber over voldgraven, er vi nød til at pumpe vandet væk.

Senere på aftenen vil der blive igangsat en endnu kraftigere pumpe, som er hentet i Haderslev.

Ifølge Frank Praefke er det kun vandstanden i indre vold, som vil stige. Der er ikke fare for oversvømmelser i Nyborg, siger han til TV 2/Fyn.

Derimod skal trafikanterne forvente, at skulle køre en anden vej end sædvanligt. På grund af slangerne fra pumperne lukkes Havnegade og Frank Praefke forventer, at der skal pumpes de næste to-tre døgn.

