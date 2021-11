Nye Borgerlige: Letbanen skal til bindende folkeafstemning

Vælgere skal tage valg løbende

Det er ikke kun etape 2 af letbanen i Odense, der skal til afstemning. Hvis det står til Andreas Møller og resten af Nye Borgerlige, skal bindende folkeafstemninger blive et fast værktøj for byrådene til sager med stor økonomisk og samfundsmæssig konsekvens.

For Andreas Møller er det en måde at fralægge sig ansvar som folkevalgt politiker, men en måde at inddrage borgerne i de allervigtigste emner i kommunen.

- Jo mere man sætter folk til at tage stilling til ting, jo mere oplyste bliver de også, siger spidskandidaten.



Han pointerer samtidig, at man som vælger sagtens kan have en anden holdning til en politisk sag end byrådsmedlemmet, man stemte på ved seneste kommunalvalg, og derfor er det også relevant at høre borgerne mellem de politiske valg.