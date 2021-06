Nye Borgerlige i Odense præsenterer overraskende spidskandidat

- Jeg har været medlem af nogle partier, før jeg fandt Nye Borgerlige. Alle har en fortid.



- Jeg tror, at folk har tillid til, at når jeg kæmper for sager, så sker der noget. Det synes jeg selv i al beskedenhed, at jeg har bevist, fortæller 35-årige Andreas Møller.



Bliver Nye Borgerlige valgt ind - og det er der en chance for, viser flere meningsmålinger - vil den nye spidskandidat sammen med resten af medlemmerne i Nye Borgerlige kæmpe for mere tryghed til både ældre og unge, mere erhvervsvenlighed og stoppe etableringen af letbanens etape to.