Nye køreplaner og holdepladser ved banegården: Her holder din bus fremover

Letbanebyggeriet medfører ændringer i køreplaner og holdepladser for busserne ved Odense Banegård Center.

For at gøre plads til letbanens skinner og den kommende station på Østre Stationsvej i Odense, skal busterminalen ved Odense Banegård Center (OBC) bygges om, så bilerne kan køre gennem den nuværende terminal.

Derfor flytter FynBus nu busserne væk fra de vante holdepladser med bogstavbetegnelserne A-D på OBC fra søndag den 14. januar og frem til sommeren 2018.

De fleste bybusser vil frem til sommer holde på en ny plads kaldet OBC Syd, der er nye midlertidige holdepladser på Østre Stationsvej ved Kongens Have.

Samtidig vil de fleste regionale ruter holde på OBC Nord i Dannebrogsgade ved Jernbanemusset på den modsatte side af OBC, hvor en del af de regionale ruter allerede holder i dag.

Se på kortet, hvor din bus holder i de næste måneder:

(Artiklen fortsætter under billedet.)

Klik på billedet for at se en større udgave. Foto: FynBus

Til sommer er letbaneforberedelsen omkring banegårdscentret nået så langt, at bybusserne kan flytte tilbage, så de holder på for- og bagsiden af banegårdsbygningen på Østre Stationsvej.

Direkte busser mellem Kerteminde og Assens igen

De ændrede holdepladser er ikke de eneste ændringer, som FynBus laver fra den 14. januar.

Rute 150 og 151-153 bliver igen til én rute, der kører på tværs af Fyn mellem Kerteminde og Assens. Ruten får nummer 151-153, og holder sammen med bybusserne på OBC Syd på Øster Stationsvej.

Rute 44, der går direkte fra OBC til Syddansk Universitet bliver også flyttet, så der er kortere transport fra toget til bussen. Bussen vil fremover holde på OBC Nord. En del afgange på rute 44 fra OBC stopper kun ved Rosengårdcentret på vej til SDU.

Læs også Nye køreplaner: Busserne flytter holdeplads ved banegården

Justerede tider - og kortere tid ved stop

FynBus har samtidig også justeret på det antal minutter, som busserne har til at køre de enkelte afgange. Det har de gjort baseret på, hvor de før har været forsinkede, og for at tage højde for letbanearbejdet frem mod sommeren.

Det betyder blandt andet mindre tid på holdepladserne på Østre Stationsvej.

Mellem klokken 07.00 og klokken 18.00 på hverdage holder busserne kun to minutter på OBC Syd i stedet for de normale fire minutter.

Det skyldes ifølge FynBus, at der er mindre plads på de nye holdepladser, og de er derfor nødt til at sende busserne afsted hurtigere for at undgå, at der bliver lang kø af ventende busser ved holdepladserne.

Om aftenen og i weekenden holder busserne stadig de normale fire minutter ved OBC.

Læs også Fynbus dropper sms-billetter

Alle natbusser samles på OBC Nord

En sidste ændring er af natbusserne, der fra den 14. januar nu alle kører fra OBC Nord på Dannebrogsgade. FynBus har valgt at samle alle natbusser på ét sted, så det er lettere at skifte mellem dem.

Du kan på FynBus' hjemmeside læse endnu mere om ændringerne og se de nye køreplaner.