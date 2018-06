Nyt initiativ kan udrydde lægemangel på Fyn

Et nyt sundhedsudspil skal sikre flere alment praktiserende læger og give lægerne bedre rammer at arbejde i. De fynske læger bakker op om initiativet.

Det kan være svært at få en tid hos lægen - og nogle steder kan det være svært overhovedet at få en læge. På Fyn mangler der i øjeblikket syv praktiserende læger. Men lægemanglen kan blive endnu større de kommende år.

21 læger er over 65 år, og når de går på pension de kommende år, vil mange fynboer have svært ved at få en praktiserende læge.

- Det viser sig faktisk, at vi mangler læger alle steder. Her i Svendborg er der kun én læge nu, der har åbent for tilgang, siger Mireille Lacroix, der er næstformand for Praktiserende Lægers Organisation.

I både Nyborg, Kerteminde og Odense kommuner mangler der én læge, mens Assens Kommune har akut brug for fire praktiserende læger. Andre steder i landet er lægemanglen endnu mere udbredt.

Millionpulje

Det skal et nyt regeringsudspil imidlertid gøre op med. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) præsenterer mandag et sundhedsudspil, der skal styrke de praktiserende læger. Samlet set er der tale om en pulje på knap 750 millioner kroner, der skal gøre det mere attraktivt for medicinstuderende at slå sig ned som selvstændig der, hvor der er lægemangel.

- Det handler om at styrke den almene praksis og sikre, at vi får et mere trygt, nært og sammenhængende sundhedsvæsen, siger ministeren.

- Det skulle gerne betyde, at det bliver lettere at få en tid hos lægen, og at lægen får bedre tid til sine patienter.

Udspillet indeholder 16 initiativer og en række målsætninger, som skal nås inden for de næste godt ti år.

Regeringen vil således hæve andelen af praktiserende læger, der har åben for tilgang fra de nuværende 30 procent til 70 procent i 2030.

Vejen dertil går blandt andet via støtte til modernisering af eksisterende praksisser, men frem for alt også til opførelse af nye sundhedshuse, hvor flere læger arbejder under samme tag.

God signal

På Fyn bliver udspillet positivt modtaget.

- Jeg tænker, at det er rigtigt positivt, fordi man giver udtryk for, at man vil satse på almen praksis. Det er et signal, jeg har gået og håbet på rigtig længe, siger Mireille Lacroix.

Antal læger på Fyn over 65 år i de fynske kommuner