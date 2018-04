Nyt job: Miljøstyrelsen søger 69 medarbejdere i dag

Miljøstyrelsens direktør på charmeoffensiv på Syddansk Universitet. Man har brug for jurister, it-, økonomi- og miljøfolk i Odense.

Senere på året flytter Miljøstyrelsen ind i den tidligere sociale højskole på Tolderlundsvej, men allerede i dag, tirsdag, er styrelsen på charmeoffensiv på Syddansk Universitet.

Miljøstyrelsens direktør Lars Hindkær dukker op i Videnbyen i Cortex Park med 69 stillinger i tasken.

Stillingerne har været slået op i nogen tid, og ønskelisten indeholder "naturvidenskabelige fagpersoner" til 27 stillinger, 13 personer der skal være med til at sikre juridisk kvalitet i Miljøstyrelsens forvaltning af natur- og miljølovgivning", 20 såkaldte "økonomiske og samfundsfaglige generalister" og ni IT-specialister.

Ud over Lars Hindkær er også Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel på talerstolen.

Jobopslag med lyst til miljø

Ifølge Miljøstyrelsens opslag skal ansøgerne have lyst til at være med til at opbygge en ny virksomhedskultur og gøre Miljøstyrelsen til en af statens bedste arbejdspladser.

- Som medarbejder i Miljøstyrelsen bliver du en del af et fagligt stærkt miljø med masser af videndeling og sparring på tværs af faggrupper. Nye kollegaer vil blande sig med erfarne medarbejdere og sammen skabe grobund for en sjov og spændende hverdag med en rig idékultur, hedder det i opslaget.

Rekrutteringsmødet begynder klokken 13.00 og varer til klokken 15.30.

Der er ansøgningsfrist den 15. april.

