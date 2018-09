Nyt tilbud til alkoholikere: Bliv behandlet på nettet

I Svendborg kan alkoholmisbrugere komme i online behandling for deres overforbrug af procenter. Et nyt projekt tilbyder behandlingen, mens misbrugeren bekvemt, trygt og anonymt kan sidde i sofaen derhjemme.

Kun omkring ti procent af alle med et alvorligt alkoholmisbrug får i dag behandling. Det viser tal fra Sundhedsstyrelsen.

- Det vil sige, at vi har et kæmpe problem med underbehandling i Danmark. Derfor er vi nødt til at arbejde med, hvordan man øger adgangen til behandling, siger Marie Folkner, der er afdelingschef på Telepsykiatrisk Center i Region Syddanmark.

Har du et alkoholproblem?



På Du kan teste, om du selv eller en pårørende har et alkoholproblen og bør søge behandling.På Dansk Misbrugsbehandlings hjemmeside kan du svare på 16 spørgsmål. Kan du svare "ja" til bare fire af spørgsmålene, kan der være grund til at bede om hjælp.

Projektet kombinerer få fysiske fremmøder med internetbehandling, og de første step i projektet er allerede afprøvet på 22 borgere.

- Næste skridt er at prøve det af i større skala, forklarer Marie Folkner, og de første tilbagemeldinger er positive.

- De tilbagemeldinger, vi får fra de 22 borgere, som har brugt vores program, er, at denne her måde at være i behandling på er langt mere fleksibel og langt lettere at tilpasse ind i en travl hverdag, fortæller afdelingschefen.

Marie Folkner, afdelingschef på Telepsykiatrisk Center i Region Syddanmark, tror på, at den nye behandlingsform kan få flere til at søge hjælp for et alkoholproblem.

Derfor håber hun og leder af alkoholbehandlingen i Svendborg, Lise Janning, at projektet kan fortsætte.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at det skal videreføres. Det håber jeg virkelig, siger Lise Janning.

Tidligere i behandling

Alkoholbehandlingen i Svendborg behandler op mod 100 alkoholikere ad gangen, og Lise Janning håber, at tilbuddet om internetbehandling vil få flere folk til at søge hjælp langt hurtigere end i dag.

Ifølge Alkoholbehandlingen er gennemsnitsalderen for danskere i alkoholbehandling over 50 år.

- Vi ser ofte, at folk har drukket sig ud af job og familierelationer. Jeg forestiller mig, at der vil være nogle borgere, der kommer tidligere i behandling med den her mulighed, end dem vi ser traditionelt, siger Lise Janning.

Online alkoholbehandling kan formentlig få alkoholikere til at søge hjælp tidligere end førhen. Det tror Lisa Janning, der er leder af Alkoholbehandlingen i Svendborg.

Ingen af de 22 borgere, der allerede har forsøgt sig med behandlingen online, har ønsket at fortælle TV 2/Fyn om deres oplevelser med den nye behandlingsform.

For mange er et alkoholmisbrug fortsat stærkt tabuiseret, men Lise Janning frygter ikke, at den anonymiserede behandling forstærker tabuet.

- Jeg tror, at hvis man får renset op i tide med sit overforbrug og misbrug, at det kunne være med til at aftabuisere emnet, siger Lise Janning.

Online behandlingen dækker foruden Svendborg også Ærø og Langeland.

